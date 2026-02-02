La Comunidad recibe 85 quejas sobre menús en residencias en los últimos dos años y defiende su calidad y supervisión

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Dos personas caminan, a 26 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) ha recibido un total de 85 quejas sobre menús en residencias entre 2024 y 2025 y ha defendido el sistema de provisión alimentaria, así como la calidad de las comidas y las supervisiones que se hacen, aunque "siempre hay margen de mejora".

Lo ha detallado este lunes el gerente de AMAS, José Miranda de las Heras, en la comisión de Familia y Asuntos Sociales, que se ha celebrado este lunes en la Asamblea de Madrid, donde ha apuntado que estas 85 quejas se producen en una población de 5.500 residentes.

Previamente, la diputada de Más Madrid Diana Paredes ha alertado del "grave problema con la calidad y cantidad de la alimentación" que se sirven en las residencias públicas y ha recordado la huelga de hambre de un usuario de 68 años de la residencia de Colmenar Viejo para denunciar esta situación.

"Lleva 25 días en huelga y ha perdido más de 10 kilos solamente para denunciar las comidas que le sirven en la residencia, que no son nutritivas. Son comidas insabrosas en las que predominan los ultraprocesados, donde se sirve pescado congelado y crudo o comida en mal estado y con mal olor. En algunos casos, se sirven en platos y cubiertos que están sucios", ha alertado.

Paredes ha acusado al Gobierno regional de ser "la única responsable" de lo que está ocurriendo en estos centros por firmar contratos "de miseria" que "hacen inviable la calidad en las comidas" y por "seguir prorrogando a las empresas adjudicatarias que incumplen de manera reiterada los pliegos año tras año".

"Estamos hablando de empresas penalizadas por no utilizar el transporte adecuado para mantener los alimentos frescos, refrigerados y congelados. Por entregar comida caducada o cajas de huevos con mal olor y presencia de moscas. Esto yo no me lo invento, estas son las propias sanciones que ustedes imponen", ha recalcado la parlamentaria.

AUDITORÍAS A LOS ALIMENTOS

Por su parte, el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social ha insistido en que su valoración sobre las comidas es "positiva" y ha descartado "insuficiencias de recursos". Ha explicado que en 2024 se incrementó el precio invertido en materia prima alimentaria un 33%.

"Hemos mejorado el servicio y la calidad de la comida. Hemos incrementado la supervisión. Son absolutamente falsas las afirmaciones que hacen la izquierda y otros colectivos sobre que se sirve comida en mal estado. Si en algún caso llegara materia prima no correcta, como puede ocurrir en cualquier supermercado en el que compra cualquier ciudadano, el personal de cocina, trabajadores públicos altamente cualificados, lo desechan y sustituyen", ha afirmado.

Además, Miranda de las Heras ha remarcado que al año se hacen 464 auditorías a centros y almacenes, 384 informes de etiquetado y 128 análisis de muestras con respecto al contrato de supervisión de la materia prima.

"Afirma usted que las quejas son numerosas y la verdad es que la suma de las registradas en dos años, 2024 y 2025, son tan solo 85 de una población de unos 5.500 residentes. La elaboración de la comida sigue siendo realizada por empleados públicos, como siempre ha sido", ha subrayado.