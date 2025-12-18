Comunidad reclama al Gobierno instalaciones eléctricas para más de 116.000 nuevas viviendas en desarrollos del sureste

Archivo - Varias instalaciones que se encargan de proporcionar seguridad al suministro eléctrico - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno central una revisión de la planificación eléctrica con el fin de garantizar las instalaciones necesarias para dar servicio a las nuevas viviendas que se construyan en la región, especialmente las 116.804 previstas en la corona metropolitana del sureste, de las que aproximadamente la mitad tendría algún tipo de protección para facilitar su adquisición.

El Ejecutivo autonómico traslada esta reclamación en sus alegaciones a la propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica nacional para el horizonte 2030, un borrador que no contempla el crecimiento energético para atender a estas demandas en los próximos años, por lo que desde el Gobierno madrileño advierten que están en situación de riesgo.

En este sentido, la Comunidad remarca especialmente el caso de las 116.804 previstas en la corona metropolitana del sureste. Para este fin y para actividades económicas e industriales, se ha destinado una superficie de más de 40 millones de metros cuadrados en las áreas de El Cañaveral, Berrocales, Ahijones, Valdecarros y Los Cerros.

Asimismo, ha recordado que es necesario desbloquear otros desarrollos urbanísticos que ya están en marcha para aportar soluciones habitacionales a corto plazo y que actualmente carecen de acceso al suministro. Esto ocurre en los municipios de Alcalá de Henares, Brunete, Fuente el Sanz de Jarama, El Molar, Paracuellos del Jarama, Camarma de Esteruelas, Sevilla la Nueva y la zona de Madrid Nuevo Norte, en la capital, según ha apuntado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Esta misma petición ya la hizo el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en la reunión bilateral que mantuvo con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, el pasado septiembre. "La previsión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe responder a todas las necesidades de las comunidades autónomas, sin limitar los proyectos estratégicos, para que puedan hacer frente al grave problema de vivienda, al futuro de los jóvenes y a otras necesidades de los ciudadanos", en palabras de Novillo.

Así, se recuerda que la Comunidad de Madrid también necesita responder a las peticiones de transporte colectivo y movilidad eléctrica en los nuevos desarrollos urbanísticos y consolidar tanto las nuevas iniciativas industriales como las soluciones digitales.

El consejero también ha destacado que la planificación "debe incluir las alegaciones que ha enviado la Comunidad de Madrid, para no frenar el crecimiento económico y las oportunidades de nuestra región, ya que no es de recibo que una potencia en generación eléctrica como España, con las mejores centrales nucleares y un gran parque de renovables, se quede atrás por falta de inversión y agilidad en el despliegue de líneas eléctricas".

FALTA MÁS DEL 70% DE POTENCIA NECESARIA PARA CENTROS DE DATOS ESTRATÉGICOS

El Ejecutivo autonómico también recalca que en la región falta más del 70% de la potencia necesaria para centros de datos, con una demanda ya acreditada y concedida. Esto se debe a su dependencia directa de planificación en la red general de transporte.

Además, desde el Gobierno regional se considera imprescindible que los proyectos que incorporan autoconsumo, que no suponen una carga para la red, puedan tener un respaldo de conexión a ella en caso necesario, a fin de garantizar el suministro en todo momento.

"La respuesta del Gobierno central a estas demandas energéticas, dando prioridad a las iniciativas más relevantes, permitiría promover la economía y posicionar a España como destino preferente para la inversión europea en este ámbito y generar oportunidades para el desarrollo tecnológico y para la creación de un centro de referencia internacional", apuntan desde el Gabinete de Isabel Díaz Ayuso.