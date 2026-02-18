La Comunidad reclama al Gobierno una planificación eléctrica "rigurosa" que garantice el suministro

Varios tendidos eléctricos, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha vuelto a reclamar al Gobierno central la necesidad de una planificación eléctrica "rigurosa" que permita garantizar el desarrollo de nuevos proyectos residenciales e industriales, así como la seguridad del suministro energético.

Esta demanda se recoge en un informe oral sobre la situación energética de la región que ha conocido este miércoles el Consejo de Gobierno, ha señalado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín y ha detallado su compañero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

El documento, elaborado por esta segunda Consejería, advierte del riesgo que supone la propuesta de planificación eléctrica para el periodo 2025/30 planteada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la que el Ejecutivo autonómico presentó alegaciones el pasado 18 de diciembre.

En concreto, el plan "deja fuera 116.000 nuevas viviendas previstas" en los desarrollos del Sureste --Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros y El Cañaveral--, cuya puesta en marcha podría retrasarse más allá de 2030. Para el Gobierno regional, esta situación resulta "inadmisible en un contexto de crisis de acceso a la vivienda".

Asimismo, aseguran que la propuesta "compromete iniciativas estratégicas vinculadas a la digitalización y la inteligencia artificial, afectando a proyectos clave para el desarrollo económico y el avance tecnológico de la región".

"No vamos a aceptar que se ponga en riesgo ni una sola vivienda y menos en el momento de crisis que estamos sufriendo en España y en Madrid. Es una situación inédita en la que desarrollos urbanísticos esenciales para los ciudadanos se ven paralizados por falta de electricidad", ha reprochado el consejero Novillo durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

UNA INVERSIÓN "INSUFICIENTE"

La Comunidad de Madrid advierte desde hace meses de la "insuficiente inversión" en redes eléctricas, puntos de conexión y capacidad para gestionar los picos de generación renovable, una situación que, a su juicio, pone en riesgo la continuidad del suministro.

En este sentido, recuerda que el pasado 28 de abril se produjo un apagón y que, durante las primeras semanas de 2026, ya se han registrado dos activaciones del Sistema de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), mecanismo que permite la suspensión del suministro eléctrico durante un máximo de tres horas diarias.

Posteriormente, Novillo ha reconocido ante preguntas de la prensa que "los madrileños y los españoles deben estar preparados" para un posible nuevo apagón porque, a su entender, el Gobierno central "no da ninguna seguridad de que lo que ocurrió el 28 de abril no vuelva a suceder".

LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA NUCLEAR

El informe presentado este miércoles subraya, además, que la energía nuclear es imprescindible para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico a corto y medio plazo. Actualmente, más del 40% del suministro de la región procede de las centrales de Almaraz I y II y de Trillo, sin que exista una alternativa viable capaz de sustituir esa capacidad de respaldo en los próximos 15 o 20 años.

En este contexto, Novillo ha trasladado mediante una carta remitida la pasada semana a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la necesidad de impulsar la continuidad de la energía nuclear en España y ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear un pronunciamiento urgente sobre la situación de Almaraz.

Como recoge el documento, el cierre de las centrales nucleares provocaría "un incremento del coste de la electricidad de en torno al 23% para los hogares, del 35% para la industria y del 20% para el sector servicios". Además, "dificultaría el cumplimiento de los objetivos de descarbonización", al implicar la emisión adicional de aproximadamente 22 millones de toneladas anuales de CO2.

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

En este contexto, la Comunidad trabaja para optimizar el rendimiento de cada kilovatio disponible apostando por la eficiencia energética, el autoconsumo y el refuerzo de la seguridad del suministro.

En total, el Ejecutivo regional ha tramitado cerca de 200.000 expedientes vinculados a fondos europeos en materia de rehabilitación energética, movilidad eléctrica y autoconsumo. Además, fue la primera comunidad autónoma en activar en 2025 los fondos del programa MOVES III, que quedaron agotados en apenas un mes debido a la elevada demanda.

En el marco de estas iniciativas, se han gestionado 302 millones de euros destinados a la movilidad eléctrica, que han permitido impulsar alrededor de 60.000 vehículos eléctricos, así como 89 millones de euros para la instalación de puntos de recarga, ocupando la primera posición en movilidad eléctrica.

Asimismo, la Comunidad de Madrid se consolida como "referente nacional en eficiencia energética, encabezando la generación de Certificados de Ahorro Energético (CAE) en España". Según el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la región acumula 1.780 gigavatios hora (GWh) de ahorro certificado, lo que representa el 23% de los CAE a nivel nacional.

En el ámbito de las energías renovables y el autoconsumo, se han financiado casi 53.000 actuaciones, con una ejecución de 180 millones de euros, lo que representa el 27% del total nacional. El crecimiento del autoconsumo fotovoltaico ha sido especialmente significativo, pasando de 373 instalaciones en 2018 a más de 100.000 en 2026, han informado desde el Gobierno regional.

Además, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha medidas complementarias como el Plan Renove, que ya ha permitido financiar cerca de 3.000 sustituciones de ventanas, a las que se sumarán más de 12.000 actuaciones previstas dentro del programa de renovación de electrodomésticos, reforzando así su compromiso con la transición energética y el cuidado del medio ambiente.