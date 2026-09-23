La Comunidad reconoce a Amazon, Heineken o el Instituto Jane Godall con sus primeros Premios de Medio Ambiente

El portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la concesión de los primeros Premios de Medio Ambiente, que han recaído en iniciativas y trayectorias impulsadas por empresas como Amazon, Heineken o el Instituto Jane Godall, entre otros, y con los que el Ejecutivo madrileño busca reconocer su contribución a la conservación y protección del entorno natural.

Así, en la categoría de Conservación y Gestión del Territorio, la Comunidad de Madrid ha distinguido a Amazon por su contribución al proyecto Arco Verde a través de la financiación de actuaciones entre San Fernando de Henares y Mejorada del Campo. Esta colaboración ha permitido reforestar 16,7 hectáreas con más de 24.000 árboles y arbustos autóctonos, ha señalado el Gobierno madrileño.

En el área de Agua y Aire, se ha reconocido a Heineken España por las medidas adoptadas para optimizar el consumo de este recurso en su complejo de San Sebastián de los Reyes; mientras que en la categoría de Biodiversidad se destaca al Instituto Jane Godall por su trabajo con comunidades vulnerables vinculadas a simios y preservar los hábitats de la fauna silvestre.

Según ha precisado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y también portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno, estos premios se entregarán el 20 de octubre en la Real Casa de Correos en el marco de 2026 como Año del Medio Ambiente.

RESTO DE DISTINCIONES

El resto de galardones han ido a parar a International Paper en la categtoría de Economía Circular por usar desde 2012 agua regenerada procedente de Canal de Isabel II en los procesos industriales en su planta de Fuenlabrada. Mientras, en Energía se distinguirá a la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (AGREMIA) por su contribución a sustituir calderas de combustión por sistemas de aerotermia en residencias.

En Gestión Forestal Activa y Sostenible, el premio será para Castillo de Viñuelas-Laparaza, una finca de más de 3.000 hectáreas situada en el espacio natural protegido del Soto de Viñuelas, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, por su modelo de gestión y aprovechamiento de los recursos naturales.

La categoría de Medio Rural incluye el Premio Especial Santa María de la Cabeza a la Mujer Rural, que recaerá en María Luisa Cediel de las Heras por su compromiso con Valdilecha, su contribución a la generación de empleo local y a la conservación y dinamización de su entorno, además de por su trayectoria como cooperativista.

El premio Gestión Territorial reconocerá el Proyecto Roca City Alcalá de Henares, que contempla la transformación de los terrenos de la antigua fábrica --sin actividad industrial desde 2022-- en un nuevo ecobarrio con más de 2.500 viviendas, de las que más de 650 tendrán algún tipo de protección.

Finalmente, en la categoría de Comunicación Ambiental se distinguirá a la sección Gran Madrid del diario 'El Mundo' por su labor de información y divulgación sobre los principales retos medioambientales.