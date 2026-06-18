Comunidad recuerda a Vox obligación de "proteger y educar" a menores extranjeros frente a "TikTok y mensajes racistas"

Archivo - Un policía en la puerta de las instalaciones donde se está llevando a cabo la obra en el polígono de La Cantueña, a 5 de junio de 2024, en Fuenlabrada, Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha recordado este jueves a Vox la obligación de "proteger y educar" a los menores extranjeros no acompañados frente a "vídeos de TikTok y mensajes de tinte racista en camisetas".

Así lo ha trasladado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, donde ha reivindicado que la Comunidad asume sus competencias de "proteger, intervenir y garantizar la protección de los menores", así como "la convivencia y los protocolos con coordinación" frente al intento de Vox de pretender ser "jueces, fiscales o fuerzas de seguridad".

Es por ello que ha recordado que llevan mucho tiempo exigiendo al Gobierno la reagrupación familiar ya de 117 menores con graves problemas de conducta y consumo de drogas y ha solicitado "celeridad" a la Fiscalía en la determinación de la edad, a lo que se suman 26 denuncias contra falsos menores.

"Y hablando de leyes, empiezo a pensar que ustedes ya están descubriendo lo que supone gobernar. Porque no han expulsado a ningún menor. Pero tampoco han cerrado centros. Y mucho menos han dejado de recibir y atender a menores procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla", ha espetado ante Vox, algo que asegura que lo están viendo ya en Extremadura, Aragón o Castilla y León.

Dávila ha exigido dejar de "hacer el ridículo con promesas imposibles" porque cuando se gobierna se descubre que "por encima de los bulos está el ejercicio irrenunciable de las competencias" así como "la ley por encima de las proclamas".

Por su parte, el parlamentario de Vox Ignacio Arias ha criticado que les hayan acusado de tener un discurso "poco católico" pese a que asegura que se promueve el "fraude de edad y las conductas extremadamente violentas".

"¿Piensa el Gobierno revisar los regímenes internos y normas de convivencia que rigen los centros de acogimiento residencial para menores extranjeros no acompañados y garantizar lo que dice la ley de infancia de la Comunidad de Madrid?", le ha preguntado.