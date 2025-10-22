La Comunidad recurrirá ante la AN la decisión "sectaria" de declarar Lugar de Memoria la Real Casa de Correos

Archivo - La Comunidad de Madrid engalana la fachada de la Real Casa de Correos en el décimo aniversario de la proclamación del Rey Felipe - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por la decisión "arbitraria y sectaria" del Gobierno de España de declarar como Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Así lo ha avanzado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha señalado que el expediente sobre este inmueble "ha caducado". "Es un expediente caducado porque ha pasado más de un año desde su incoación y hasta la publicación de esta decisión", ha expresado.

El consejero ha subrayado que este edificio está ya resignificado como sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y ha defendido que la decisión del Gobierno es "sectaria y contraria a la historia y a la verdad".

El Gobierno ha declarado la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid como Lugar de Memoria Democrática por el papel que desempeñó durante la dictadura franquista siendo la Dirección General de Seguridad (DGS), donde se produjeron torturas "por motivos políticos e ideológicos" a opositores al régimen.

