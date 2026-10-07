La Comunidad refuerza la atención domiciliaria y virtual con el impulso de 'Hospital Madrid 360'

Archivo - Fachada de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid refuerza su apuesta por una atención domiciliaria y virtual que acompañe la presencialidad para "llevar la sanidad donde el paciente lo necesita" con el impulso de la iniciativa 'Hospital Madrid 360', una suerte de 'hospital líquido' que se busca llevar a toda la red del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de forma progresiva.

En concreto, esta iniciativa anunciada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se basa en el concepto de 'hospital líquido' y permitirá combinar así la asistencia presencial, domiciliaria, virtual e híbrida.

Así, contempla tres grandes modalidades: Hospitalización a Domicilio para procesos agudos que requieren intensidad y responsabilidad en el centro; Atención en Domicilio para actividad especializada de carácter puntual, y Seguimiento a Domicilio, dirigido a garantizar una continuidad especializada.

Desde el Ejecutivo regional se busca así un modelo más flexible que pueda responder mejor a retos como el aumento de la longetividad, cronicidad, crecimiento población y seguimiento continuado. Todo ello en un contexto, según fuentes del Gobierno regional, en el que se ha incrementado un 865% desde el principio de la legislatura la asistencia a domicilio en temas de teleconsulta o monitorización a domicilio.

Este proyecto de 'Hospital Madrid 360' está dirigido al 100% de la población madrileña que cumpla con los criterios por características clínicas y el objetivo es que llegue a toda la red hospitalaria del Sermas, con un cronograma realista para la extensión de los distintos programas.

En cualquier caso, primará el criterio clínico para que el paciente sea atendido en el lugar más conveniente para ello, manteniéndose en cualquier caso la hospitalización física en centro, pero ampliando los servicios prestados de manera complementaria a los recibidos en los ingresos convencionales o en los procedimientos ambulatorios.

Esta iniciativa cuenta ya con 13 programas asistenciales y 15 casos activos de implantación y validación en diez hospitales públicos y todas las experiencias que demuestren seguridad, utilidad clínica y viabilidad se validarán y estandarizarán para convertirse progresivamente en capacidades comunes del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

En concreto, los dirigidos a población adulta incluyen el Hospital de Día Oncohematológico en Domicilio y Atención Domiciliaria de Enfermedades Neuromusculares Complejas del Hospital Gregorio Marañón; Asistencia Geriátrica a Domicilio del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda; Asistencia a la Enfermedad Respiratoria del Hospital 12 de Octubre; CardiologIA Madrid 365 del Hospital Ramón y Cajal; Seguimiento y Control de Hipertensión Compleja y/o de Difícil Manejo del Hospital Clínico San Carlos.

También Asistencia Quirúrgica en Domicilio y Proceso Estructurado Remoto en Cardio-Oncología del Hospital La Paz; Seguimiento y Monitorización de Terapias Avanzadas del Hospital DE La Princesa, y Hospitalización General en Domicilio del Hospital Infanta Cristina de Parla.

Por su parte, el Hospital Infantil Niño Jesús desarrolla otros cinco programas de hospitalización en domicilio: Pediátrica; Oncohematológica Infantil y de Adolescentes; Cuidados Paliativos infantil y del Adolescentes; Salud Mental, y Hospital de Dia Oncohematológico.