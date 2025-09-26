La Comunidad refuerza con dos medios aéreos y siete terrestres su dispositivo de colaboración en incendio de Guadalajara

Vista del incendio del entorno del Pico del Lobo, desde el Mirador del Pico del Lobo, a 26 de septiembre de 2025, en Peñalba de la Sierra, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El incendio declarado el pasado domingo a causa de un rayo, en un paraje d - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha informado este viernes de que ha reforzado con dos medios aéreos y siete terrestres su dispositivo de colaboración para combatir el incendio de Peñalba de la Sierra, en la provincia manchega de Guadalajara.

Así lo ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) en su perfil oficial en la red social X, donde ya en la víspera detalló que hasta la zona afectada se estaban desplazando una brigada helitransportada y un bombardero.

Este refuerzo se produce después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha anunciara este mismo viernes que el incendio de Peñalba de la Sierra pasa a Situación Operativa Nivel 2 por afección a bienes de naturaleza no forestal y evacuación de la población.