La Comunidad refuerza la L2 y L4 de Metro e incorpora más autobuses en la A4, A42, A5 y A6 por la huelga de maquinistas

Archivo - Estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reforzado este jueves el transporte público por la huelga de maquinistas en Cercanías, que está provocando suspensiones de servicio y fuertes demoras en la red ferroviaria, con 305 trenes y refuerzos en las líneas 2 y 4 de Metro de Madrid, además de incorporar más autobuses interurbanos en la A-4, A-42, A-5 y A-6.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) realiza desde primera hora un seguimiento de las incidencias y de su repercusión en el resto del transporte público, ha informado el mismo en un comunicado.

En Metro de Madrid, el dispositivo cuenta con 305 trenes en circulación, refuerzos adicionales en las líneas 2 y 4 y 136 personas de apoyo identificadas en las estaciones. La demanda del suburbano ha aumentado un 6%, con una elevada afluencia de viajeros en Puerta de Arganda, Puerta del Sur, El Casar, Móstoles Central, Atocha, Méndez Álvaro y Plaza Elíptica.

La compañía mantiene también un seguimiento de la afluencia en las estaciones de Sierra de Guadalupe, Pacífico, Nueva Numancia y Puente de Vallecas (L1); Cuatro Caminos (L2); Villaverde Alto, Embajadores y Sol (L3); Fuente de la Mora; Aluche, Marqués de Vadillo, La Latina, Pirámides y Ciudad Lineal (L5); así como en Coslada Central, Gregorio Marañón y Pitis (L7/7B).

Este seguimiento se extiende a Nuevos Ministerios (L8); Avenida de América (L9); Plaza de Castilla, Tribunal, Alonso Martínez, Colonia Jardín, Cuatro Vientos y Príncipe Pío (L10); y Loranca, Puerta del Sur, Getafe Central, Leganés Central, Alcorcón Central y Fuenlabrada Central (L12).

AUTOBUSES INTERURBANOS

La red de autobuses interurbanos de Madrid ha incorporado 10 vehículos adicionales en los corredores de la A-4 y la A-42 y otros 9 en la A-5 para atender los desplazamientos de los usuarios. En la A-6 se han puesto en marcha 48 refuerzos. Asimismo, se mantienen 10 autobuses disponibles en la A-5 y refuerzos preparados en la A-3, que se activarán si resulta necesario.

Por su parte, los autobuses urbanos de la capital, operados por la EMT, registran una afluencia de viajeros superior a la habitual, sin que se hayan incorporado refuerzos.

Las incidencias de Cercanías también repercuten en los intercambiadores. En Avenida de América se registra "una situación de saturación, con una elevada concentración de viajeros y numerosos retrasos durante la hora punta, en un contexto en el que confluyen la huelga, las incidencias ferroviarias y las obras".

El Gobierno regional mantiene la coordinación del dispositivo y "lamenta las afecciones que esta situación está ocasionando a miles de madrileños en sus desplazamientos". Asimismo, reclama un servicio ferroviario "suficiente y fiable que evite trasladar las consecuencias de la huelga al resto de la red de transporte público y a los usuarios".

Según el aviso difundido por Cercanías Madrid a las 7.24 horas de este jueves, las líneas C-1, C-3 y C-4 tienen el servicio suspendido, incluidos los trayectos Aranjuez-Atocha y Parla-Atocha. En el resto de la red circulan algunos trenes, aunque se registran fuertes demoras, modificaciones de recorrido y tiempos de viaje superiores a los habituales. Ante esta situación, la compañía recomienda a los usuarios utilizar medios de transporte alternativos.