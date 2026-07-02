La Comunidad refuerza la vigilancia de incendios con imágenes en directo desde las torres forestales

Bombero forestal de la Comundiad de Madrid durante un servicio nocturno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantiene activado hasta el 30 de septiembre un dispositivo de vigilancia permanente de los montes madrileños durante las 24 horas del día, con 33 torres de vigilancia y cinco patrullas nocturnas, para detectar incendios forestales y facilitar una respuesta inmediata de los servicios de extinción.

La principal novedad de la campaña de este año es que se podrán remitir imágenes en directo al Centro de Coordinación Operativa de los Bomberos de la Comunidad de Madrid (CECOP), lo que permitirá valorar con mayor precisión la evolución de los incendios desde los primeros momentos y optimizar el despliegue de medios terrestres y aéreos.

El dispositivo, integrado en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), permanecerá operativo durante toda la época de peligro alto de incendios, según ha destacado el Gobierno regional en un comunicado.

Durante el día, personal especializado vigila los montes desde 33 torres situadas en enclaves estratégicos con amplia visibilidad sobre masas forestales y espacios naturales de alto valor ecológico. Los vigilantes disponen de prismáticos, cartografía y equipos de comunicación para alertar de inmediato ante cualquier columna de humo.

Por la noche, la vigilancia recae en cinco patrullas móviles que recorren los distintos sectores de la región para garantizar la supervisión ininterrumpida del territorio.

Según ha destacado el Gobierno regional, la detección temprana es "clave" para impedir que un conato evolucione hasta convertirse en un gran incendio. Para ello, los vigilantes comunican en tiempo real la localización del foco, las características del humo, la dirección e intensidad del viento, la evolución del fuego y los accesos más adecuados para los equipos de extinción.

Con este operativo, el Ejecutivo autonómico busca reforzar la protección del patrimonio natural madrileño durante los meses de mayor riesgo de incendios forestales.