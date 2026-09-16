La Comunidad reparte 55.000 kilos de comida y 50.000 litros de agua para la fauna afectada por el incendio Sierra Oeste

Vista del paisaje ardiendo, a 19 de agosto de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). Un nuevo incendio forestal en Sierra Oeste de Madrid, localizado en Aldea del Fresno a las 14.30 horas, está obligando a confinar esta localidad y Villamantilla. El - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha repartido más de 55.000 kilos de alimento y 50.000 litros de agua entre la fauna silvestre afectada por el gran incendio forestal de la Sierra Oeste, que el pasado mes de julio calcinó unas 28.000 hectáreas.

En concreto, estos recursos han sido distribuidos a lo largo de unas 7.100 hectáreas de montes de utilidad pública en las localidades de San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Robledo de Chavela, Villa del Prado y Fresnedillas de la Oliva.

Se han repartido 45.120 kilos de pacas de alfalfa, 10.000 de maíz y unas mil piedras naturales de sal, con un peso de entre cinco y diez kilos cada una. Durante las próximas semanas continuará el reparto de maíz hasta llegar a unos 33.840 kilos.

El Ejecutivo autonómico había realizado previamente un estudio para detectar la localización y desplazamientos de la fauna afectada por los incendios, y finalmente se han elegido los lugares más adecuados para colocar la alimentación suplementaria.

Además, ha empleado sistemas de monitoreo que han aportado más información y han permitido identificar sobre el terreno otras necesidades. Los trabajos han sido coordinados por expertos en fauna de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, según ha informado el Ejecutivo madrileño en un comunicado.

Por otro lado, con el objetivo de garantizar el acceso a agua de estos animales, se han instalado otros 47 depósitos de mil litros y sus correspondientes bebederos para animales de mayor tamaño, y otros 47 de 80 litros y piletas para los más pequeños.

Canal de Isabel II ya había cedido las primeras dos cisternas de 15.000 litros emplazadas en Navas del Rey y Pelayos de la Presa para facilitar la reposición de agua en los bebederos instalados en el campo.

Este suministro va a continuar durante un mes y medio, con el llenado mensual de las infraestructuras, así como revisiones para asegurar su buen funcionamiento y posibles reparaciones. Por otra parte, en coordinación con las sociedades de cazadores y los ayuntamientos de los seis municipios afectados, se están limpiando los manantiales naturales para proteger la supervivencia y la recuperación de las especies silvestres.