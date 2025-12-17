La Comunidad replica a Sánchez que mantiene la colaboración con el Círculo de Bellas Artes a través de proyectos

Archivo - (I-D) El presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, Alejandro Sanz; el consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García; el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano y la preside - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha replicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que mantiene su colaboración con el Círculo de Bellas Artes (CBA) a través de proyectos concretos después de que este acusase al Gobierno regional de "asfixia económica" a la institución cultural.

"Cuando algunos, a escasos metros de aquí, optan por la asfixia económica a un centro cultural tan importante como el CBA que es referencial para Madrid y muchas partes de España, el Gobierno hace lo contrario, y es reforzar su compromiso y elevar su apoyo financiero", ha señalado Sánchez en la clausura del acto 'Avanzando en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática', celebrado en la sede del CBA.

Por su parte, fuentes del Ejecutivo autonómico han insistido en que se ha llevado a cabo un cambio en el modelo de financiación, que pasa actualmente por la ejecución de proyectos concretos. Un sistema que las mismas fuentes apuntan que "está funcionando bien". "Ellos presentan proyectos, se aprueban y se financian", han zanjado.

Este modelo, tal y como trasladaron recientemente fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a Europa Press, "no tiene por qué suponer una pérdida de financiación" sino que se trata de "mejorar la eficiencia presupuestaria y apoyar, no tanto a instituciones concretas, sino proyectos que tengan un especial interés para los ciudadanos".

En el caso concreto del CBA, actualmente se están financiando proyectos como la lectura continuada del Quijote. Igualmente, el Ejecutivo autonómico ha colaborado con esta institución para la realización de una exposición sobre el escultor Martín Chirino o el ciclo de cine clásico y contemporáneo 'El Rayo Verde', entre otros proyectos.