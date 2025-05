La Comunidad reprocha que se ponga en duda que "la tauromaquia es cultura": "Eso se llama censura"

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha reprochado este miércoles que la izquierda ponga en duda que "la tauromaquia es cultura", a la vez que ha asegurado que eso es "censura".

"Léanse los poemas de Federico García Lorca, escuchen las canciones de Calamaro o Sabina o véanse alguna película y vean las pinturas de Goya, vean a Picasso... ¿Qué es esto de poner en duda que la tauromaquia es parte de nuestro patrimonio cultural? Están ustedes absolutamente desquiciados", ha expresado el consejero en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea.

Así, pese a asegurar que uno puede estar en contra de la tauromaquia y no querer ir a las plazas de toros, no puede creerse en "la capacidad de negar o de decidir lo que es cultura y lo que no", si bien considera que la izquierda está "absolutamente desnortada" con este asunto.

De Paco ha reivindicado que lo que es la cultura lo decide "la historia y el legado patrimonial". "En España tenemos un Gobierno central que es un censor, y tenemos un ministro de Cultura que, además de ser un iluminado que piensa que puede decidir lo que es y lo que no es objeto de su gestión, nos dice por dónde tenemos que ir. Algo huele podrido en ese Ministerio", ha censurado.