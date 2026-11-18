Archivo - Archivo.- La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante un pleno en la Asamblea - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha dado cuenta de la liquidación del Presupuesto de 2025 y ha destacado que fue la mayor de la legislatura con un 94,9% del crédito definitivo --104% del inicial--, mientras que sin los MRR, el porcentaje llegaría al 96,5%.

Lo ha asegurado en la sesión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid, donde ha explicado que esta liquidación forma parte de la primera Cuenta General elaborada con la nueva Ley de Hacienda regional, en vigor desde el 1 de enero. Por primera vez, la Cuenta General integra por ley a todo el sector público autonómico, salvo las universidades, como venía recomendando la Cámara de Cuentas, y por ello el plazo para rendirla pasa del 31 de julio al 31 de octubre.

"Más tiempo, sí. También más control y más transparencia", ha señalado. La consejera ha contrapuesto esta situación a la del Gobierno de España, que cierra la legislatura con los Presupuestos de 2023 prorrogados por tercera vez.

El Presupuesto de 2025 se elaboró con una previsión de crecimiento del 2,4%, avalada por la AIReF, y la economía madrileña creció finalmente un 3%, por encima de la media de España. La afiliación a la Seguridad Social aumentó en 108.159 personas, hasta convertir a la región, por primera vez, en la que más afiliados tiene de toda España, y la tasa de paro cerró el año en el 7%, la más baja desde 2007.

Ese crecimiento cimenta buena parte de los ingresos, que alcanzaron los 28.931 millones, 216 más que en 2024, pese a que la liquidación del sistema de financiación fue 1.211 millones menor y llegaron 634 millones menos de fondos europeos y 519 menos del Mecanismo de Recuperación. Lo compensaron las entregas a cuenta, que crecieron en 1.757 millones, y los tributos cedidos y propios, que aportaron 4.550 millones, un 16,8% más.

"Con una política de impuestos bajos, la Comunidad no recaudó menos: recaudó más", ha subrayado Albert, que ha recordado además que la aportación neta de Madrid al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales subió hasta los 6.799 millones.

85 DE CADA 100 EUROS PARA GASTO SOCIAL

El gasto social, que incluye sanidad, educación, servicios sociales, transporte público, vivienda y empleo, supuso el 85% del total. Sanidad concentró 12.832 millones, el 43% de todo el gasto, y ejecutó el 99,2% de su presupuesto. Educación sumó 6.675 millones; Servicios Sociales, 2.603, y la subvención al abono transporte, 2.235.

El gasto de personal creció en 497 millones, de los que 254 corresponden a la subida salarial del 2,5% de médicos, enfermeras, maestros o bomberos.

Albert ha explicado que el gasto final de Sanidad superó al inicial porque, cuando la farmacia hospitalaria, el material sanitario o las recetas costaron más de lo previsto, se hicieron las modificaciones necesarias para pagarlos. "Un presupuesto sanitario tiene que adaptarse a las necesidades reales de los pacientes, y no al revés", ha señalado.

EMPLEO Y VIVIENDA

En Empleo, la consejera ha afirmado que la baja ejecución de la formación se debe a cómo funcionan estas subvenciones, que financia el Estado: se adelanta como máximo el 60% y el resto se paga cuando la formación se ha impartido y comprobado, lo que puede tardar hasta dos años. De los 368 millones sin ejecutar, 300 ya tenían el gasto aprobado. Aun así, el gasto real en políticas de empleo creció un 23,4%.

En Vivienda, lo pendiente se concentró en las ayudas al alquiler, a la emancipación y a la rehabilitación, que se cobran cuando se acredita el gasto y se financian en buena parte con fondos europeos. Los planes y ayudas a la vivienda recibieron 200 millones, un 60% más que en 2024 y más de seis veces lo de 2022.

Por último, Albert ha destacado que Madrid finalizó 2025 con una deuda del 11,3% de su PIB, frente al 11,8% de 2024 y el 15,7% de 2020. Es la más baja de las regiones sin régimen especial y casi nueve puntos inferior a la media autonómica. Además, la Comunidad cerró el año pagando a sus proveedores en 16 días, frente a los 30 que fija la ley.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En cambio, desde la oposición se ha sido crítica con la consejera. La diputada de Vox, Ana Cuartero, ha afirmado que el dato del déficit es "muy malo", que es casi el doble que en 2024 y con un objetivo del 0,1%. "No me parece una senda nada tranquilizadora sobre todo cuando vemos un constante aumento de los presupuestos de gasto", ha lanzado.

Por el PSOE, Daniel Rubio ha resumido la liquidación del año 2025 en "más déficit a pesar de tener más ingresos, más deuda a pesar de tener más financiación y más recaudación de impuestos, más infraejecución de sanidad, más infraejecución de transportes y el tema de la vivienda prácticamente abandonado".

Paz Serra, diputada de Más Madrid, ha afirmado que la liquidación cuenta "ingresos de escaparate con reservas vaciadas para tapar agujeros" con "lo privado desbordado, mientras lo público se presupuesta sistemáticamente por debajo".

"Nos repiten que Madrid es un motor imparable. Hablan de una recaudación récord millones de un PIB que creció al 4%. Pero de nada sirve ser la región más rica de España, o la que más empleo crea, si no se hace nada para paliar la desigualdad", ha reprochado.