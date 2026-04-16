La Comunidad saca pecho del liderazgo de Madrid en lista de espera quirúrgica y ante el "disgusto" de Mónica García

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MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha sacado pecho este jueves de los buenos datos de la lista de espera quirúrgica en la Comunidad, con la demora más baja para una operación de toda España por cuarto año consecutivo

"Entiendo que a Mónica García le dimos un disgusto porque ella tuvo que publicar otra vez que nuestros datos eran mejores y aunque los interprete Tezanos --José Félix Tezanos, presidente del CIS-- no los va a cambiar", ha remarcado la máxima responsable de la Sanidad madrileña.

En concreto, la Comunidad de Madrid cerró el pasado año con un total de 80.525 personas en lista de espera quirúrgica y una demora media de 50 días para ser operado en un hospital, la más baja del conjunto de España, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes al 31 de diciembre.

En declaraciones en los pasillos de la Asamblea remitidas a los medios, la consejera madrileña ha remarcado que esa media de 50 días de demora está tres veces por debajo de la de Cataluña, con 142 días de demora media, y de la media nacional, que se sitúa en 121 días, es decir, 71 días más.

Tras Madrid, a cierre de 2025, las regiones con menor demora eran País Vasco (64), Galicia (73) o La Rioja (78). Por contra, encabezaban la lista con mayores demoras Andalucía, con 173 días, Cantabria, con 137, o Aragón, con 132.

Estos datos suponen que la sanidad madrileña continúa por cuarto año consecutivo como la región con menor tiempo de demora media para una operación, según ha destacado el Gobierno regional. En 2024, el tiempo que había que aguardar en la sanidad madrileña era de 48 días.

"Los datos son los que nos avalan con los resultados que tenemos", ha subrayado la consejera madrileña, quien ha remarcado que en cualquier caso "ayudaría mucho si todos" trabajaran "por la Sanidad, por la vida que tenemos que preservar" tal como hace la Comunidad de Madrid.

Además, la región también tiene el dato más bajo de pacientes con una espera superior a 6 meses para una operación, un total de 657, lo que supone el 0,8% del conjunto, frente a la media nacional del 21,6% o el 32% que registra Cataluña.

Igualmente, la región se encuentra entre las comunidades con menor tiempo de espera para una consulta con un médico especialista en su sanidad pública con 68 días, mientras la media en España asciende a un total de 102 días, es decir 34 días más (+33%).

En este caso, lideran la lista con los mayores tiempos de demora Canarias, con 162 días, Navarra, con 152, Aragón, con 138, o Andalucía, con 136. A la cola, por contra, están Melilla, con 16 días, La Rioja, con 32, o País Vasco, con 49.

"No nos conformamos, por eso seguimos trabajando, seguimos invirtiendo en los profesionales, que es nuestro mayor tesoro", ha remarcado Matute, quien ha subrayado que estos datos son posibles gracias a este personal.

Además, ha recordado que en este 2026 habrá una inversión "histórica" en sanidad pública, con más de 11.000 millones de euros, el 36% de su presupuesto anual, pero ha reclamado más. "Le pedimos a la ministra de Sanidad y a la ministra de Hacienda, ahora han cambiado, pero también era médico, que invirtiera más en Sanidad de forma finalista porque han reducido un 50% del presupuesto", ha dicho.

También ha subrayado la nuestra gestión y coordinación y la inversión en alta tecnología. Así, ha recordado grandes proyectos de futuro como la Ciudad de la Salud, con 1.000 millones de inversión para el complejo sanitario público más grande de Europa y con lo último en la tecnológica del sector.

"En Madrid queremos seguir liderando la Sanidad del futuro con estos indicadores y demostrando cómo hay que hacer las cosas", ha zanjado.