La Comunidad sitúa los embalses al 77% de su capacidad y libera agua de cinco presas ante las intensas lluvias

La Comunidad de Madrid desembalsa agua de cinco presas

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid está desembalsando agua de cinco de sus presas para mantener la seguridad hidrológica ante las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, y las previsiones de los próximos días, en un momento en que el nivel de los 13 embalses gestionados por el Canal de Isabel II se encuentran al 77% de su capacidad.

Actualmente se está liberando agua de forma controlada en las presas de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, Pedrezuela y El Vado, según ha informado la Comunidad de Madrid, que apunta que el objetivo es el de mantener los niveles de resguardo que establecen las normas de explotación y garantizar la regulación de precipitaciones.

Estas maniobras, que comenzaron el pasado 23 de enero en la presa de Pedrezuela, permiten graduar la crecida de los ríos y prevenir inundaciones derivadas de aumentos bruscos de caudal, y están siendo comunicadas tanto a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) como a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).

Durante el mes de enero ha llovido en la región un 52,4% más que la media histórica, lo que ha situado el volumen embalsado a comienzos de febrero en 720,5 hectómetros cúbicos, en torno a un 5,6% más que el nivel registrado hace un año y un 7,4% más que la media histórica para estas mismas fechas.

Además, el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid mantiene una vigilancia constante del caudal de ríos y arroyos, especialmente en el entorno del río Alberche y en municipios como Villamanta, Villamantilla, Aldea del Fresno y Villa del Prado, así como en el río Tajuña a su paso por Morata de Tajuña.

Estos trabajos buscan garantizar la identificación temprana de posibles afecciones en infraestructuras, viviendas o explotaciones agrícolas y ganaderas. Toda la información de los trabajos de desembalsado está disponible en la web del Canal de Isabel II.

Las decisiones sobre la liberación de agua se toman analizando datos de caudales, aforos en ríos, previsiones meteorológicas y series estadísticas, así como modelos de funcionamiento de las presas, ha subrayado el Gobierno autonómico.