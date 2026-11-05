Comunidad subraya "falta de red eléctrica" por un Gobierno "que la limita" y PSOE recuerda que ha aumentado la capacidad

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert; el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín y el consejero de Digitalización de la Comunidad de Mad - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha subrayado este jueves la "falta de red eléctrica" en una región donde "sobran proyectos" por culpa de un Gobierno de la nación que "la limita y la controla", mientras que el PSOE ha recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado duplicar la capacidad eléctrica proyectada para la autonomía con un incremento de 6,5 gigavatios (GW) de nueva capacidad.

"Una empresa que busca dónde instalarse mira el suelo, el talento y la seguridad jurídica. Pero una vez que eso lo da por descontado, se hace una pregunta, si tendrá electricidad para funcionar y cuánto tardará. Y como siempre la respuesta es la misma, o no la hay o tardará años", ha enfatizado la consejera, que ha comparecido este jueves en la Asamblea sobre el impacto del estado actual de la red eléctrico en el tejido productivo madrileño.

Lo ha trasladado así después de que el Gobierno central acoraba duplicar la capacidad eléctrica proyectada para la Comunidad de Madrid con un incremento de 6,5 gigavatios (GW) de nueva capacidad --situándola como la segunda CCAA que más potencia adicional recibe tras Aragón--.

Albert ha señalado que la red eléctrica se le ha "quedado pequeña" a la Comunidad de Madrid, una región que consume "el 11% de toda la electricidad" y cuyo consumo sigue crecimiento, pese a que Red Eléctrica solo invirtió "el 3,3%" de toda España", algo que considera que es "lo que sobra y calderilla".

Cree que esta cantidad se debe a una decisión del Gobierno central y ha puesto el foco en que por ejemplo hay más de 100.000 viviendas planificadas en el sureste que a día de hoy "no tienen garantizado el suministro eléctrico".

"En centros de datos pasa lo mismo. Tienen en cartera de proyectos 15.000 millones de euros. En diciembre de 2025, más del 70% de la potencia que pedían los centros, con un proyecto real, seguía sin potencia real para poder conectarse. Y sobre esos mismos centros de datos pesa ese nuevo proyecto de real decreto del Gobierno", ha apostillado.

Es por ello que la consejera ha indicado que pondría en riesgo permisos de conexión que ya han sido concedidos y, detrás de ello, hay una "falta de previsión", algo que pone en peligro "la vivienda, la industria y el transporte".

VOX PIDE UN IMPULSO DESDE UN GOBIERNO CENTRAL SIN SÁNCHEZ

La diputada de Vox Ana Cuartero ha afirmado que para sacar adelante un nuevo Plan Industrial en la región es "imprescindible" cambiar el Gobierno de España y ha descrito red eléctrica en la autonomía como "saturada con 300 subestaciones que no tienen potencia disponible".

Considera que medidas como la llegada de la red a los grandes desarrollos urbanísticos industriales, la modernización, minimización de la pérdida, la integración de toda la generación disponible o el desarrollo de instalaciones de almacenamiento, fundamental "necesitan una gran coordinación institucional y, sobre todo, necesitan el impulso de la política de un Gobierno" central "que se decida de una vez a avanzar hacia la soberanía energética de España".

Asimismo, ha pedido la "denuncia" en la UE de las políticas que derivan "en el estrangulamiento de la industria" y ha pedido el fin de un "Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que impide la exploración y explotación de los recursos energéticos" de España.

PSOE REIVINDICA LA LABOR DE SÁNCHEZ

El diputado del PSOE Agustín Vinagre ha reprochado a la derecha que vaya a la Asamblea a "reprochar al Gobierno socialista la regulación que aprobó el PP" y que haya omitido que el Ejecutivo central encabezado por Pedro Sánchez ha "autorizado 17.900 millones de euros adicionales de inversión retribuible en redes hasta 2030, 10.200 millones para distribución y 7.700 para transporte".

Ha subrayado que la nueva propuesta de planificación contempla para Madrid 6.500 megavatios de capacidad adicional, 17 nuevos parques, subestaciones y 463 kilómetros de líneas nuevas o reforzadas.

A Albert le ha recordado que el 26 de octubre su propio viceconsejero se reunió con el Ministerio para conocer estas actuaciones y que el Gobierno autonómico "ha intervenido para desbloquear algunas situaciones". "Tienen una manera muy particular de gobernar. Si llega una inversión, la medalla de Ayuso. Si surge un problema, la culpa de Sánchez. Las medallas para ustedes, la responsabilidad es para los demás, olvidando cuáles son sus competencias y cuáles son sus propias responsabilidades", ha rematado el socialista.

MÁS MADRID PONE EL FOCO EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA

Por último, por Más Madrid ha intervenido Paz Serra, quien ha destacado que la Comunidad genera mucha menos de la energía que consume y ha destacado que solo en centros de datos se prevé que en 2023 consuma tres veces la capacidad de generación que tiene.

Ha tachado de "gorrones energéticos del país" a España y ha preguntado si hay algún plan previsto para aumentar la generación renovable o si "su único plan es seguir quemando basura y poniendo en riesgo la salud de los madrileños".

"El estado actual de la red no es un fenómeno natural que haya acontecido sin más, ni la enésima plaga bíblica que ustedes quieren atribuir al Gobierno progresista", ha negado para afirmar que se debe a gestionar un servicio público "como un negocio privado".

Por último, ha rechazado que el modelo de la Comunidad "centrado en atraer empresas y centros de datos sin exigir mucho a empresas distribuidora" no es "sostenible ni económica ni medioambientalmente", "La energía y la luz no son un negocio, son un derecho", ha zanjado.