La Comunidad subraya el impacto "económico y social" del Gran Premio Fórmula-e

Gran Premio de Fórmula-e - GREGORY LENORMAND / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha subrayado este viernes el impacto "económico y social" que tendrá para la Comunidad la celebración este sábado, "con una previsión de asistencia de más de 400 millones de espectadores de 192 países".

Un evento que tendrá lugar este sábado en el Circuito de Madrid Jarama-RACE, ubicado en San Sebastián de los Reyes, que consolidará a la región "como un referente del motor que destaca por su competitividad e innovación", según ha destacado el consejero durante su participación en la inauguración de la jornada Change.Accelerated.Live, previa a la competición.

"Estamos siendo testigos de la transformación del modelo de movilidad y del impulso de una flota creciente de vehículos eléctricos, ámbito en el que Madrid se sitúa a la vanguardia. Concentramos el 42% de todas las matriculaciones de este tipo de turismos en España, lo que supone unos 300.000 en circulación, para los que disponemos de casi 8.000 puntos de recarga públicos", ha recordado Rodrigo durante su intervención.