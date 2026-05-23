Comunidad subraya el "orgullo" de recibir al Papa y reivindica el trabajo para que tenga "la mejor impresión" de Madrid

Archivo - Archivo.- El Papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado este sábado el "orgullo" que supone recibir al Papa León XIV, que visitará la capital del 6 al 9 de junio, y ha reivindicado el trabajo que están realizando las administraciones madrileñas para que el Pontífice se lleve "la mejor impresión" del pueblo madrileño.

En declaraciones a los medios desde La Hiruela, el también portavoz del Gobierno regional ha subrayado que desde la Comunidad se está poniendo "mucho cariño" y "muchísimo mimo" para que el Papa "pueda ver y se pueda llevar la mejor impresión del pueblo de Madrid, un pueblo con hondas raíces cristianas que desde luego anhela y está esperando con mucha ilusión la visita de su Santidad".

Tras remarcar que en Ejecutivo autonómico están "muy orgullosos" de una visita papal de "nada más y nada menos que cuatro días", ha recordado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto a disposición de la organización "todas las infraestructuras de la Comunidad de Madrid".

Así, ha recordado que la Real Casa de Correos, sede el Gobierno regional, será el centro internacional de prensa durante toda la visita del Papa y, además, se facilitan otras infraestructuras como el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid.

El Ejecutivo autonómico también se ha volcado para garantizar la movilidad durante la estancia de León XIV en la capital, con un refuerzo en la red de transportes públicos anta la afluencia masiva que se espera durante los distintos actos en la capital.