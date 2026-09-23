La Comunidad sumará 600 plazas públicas para reducir lista de espera en Atención Temprana hasta alcanzar 10.000 en 2031

Archivo - Niñas jugando con el agua de una fuente. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid prevé sumar 600 plazas públicas para reducir listas de espera en Atención Temprana en 2027 hasta alcanzar las 10.000 en 2031 y saca pecho de la reducción de un 65% de las mismas desde el inicio de la legislatura en niños de hasta 6 años, al pasar de 2.601 en junio de 2023 a 908 tres años después.

Así lo detalló la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante un encuentro informativo con periodistas en el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil, donde recordó además que actualmente las familias esperan 65 días entre la solicitud de valoración y la resolución para obtener sesiones de estimulación, fisioterapia, psicomotricidad, logopedia, terapia ocupacional o psicoterapia, en función de las necesidades del niño.

El objetivo del Ejecutivo autonómico es "seguir reduciendo esos tiempos y el número de solicitudes en espera". Por un lado, mediante la implantación el pasado 14 de julio de la cita única de valoración inicial para niños hasta los 6 años que necesiten recibir servicios de Atención Temprana, o en su caso el reconocimiento de la discapacidad o la dependencia.

"Esto lo hemos conseguido incrementando plazas, eliminando burocracia y también facilitando a los padres el proceso de diagnóstico", ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación tras el encuentro.

Con esta medida, las familias solo tendrán que acudir una sola vez al Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil (Crecovi), para que sus profesionales estudien la situación y aprueben el programa de apoyos que mejor se adapte a las necesidades del menor.

Además, la Comunidad de Madrid ya ha duplicado el número de plazas públicas, pasando de las 3.777 de 2021 a las 7.494 actuales. En 2027 se incorporarán otras 600 hasta superar las 8.000; y que el ritmo de creación de estas se mantendrá en 600 cada año hasta lograr el objetivo de 10.000 en 2.031.

De las 600 nuevas plazas previstas para el próximo año, 200 estarán destinadas específicamente a prestar atención en el entorno del propio menor, favoreciendo así "su adaptación a las terapias". En 2025, los 55 centros que integran la red pública en este ámbito atendieron a 10.197 niños y proporcionaron 22.189 tratamientos.

AYUDAS CON UNA INVERSIÓN DE 10 MILLONES ANUALES

Asimismo, Dávila ha detallado la medida anunciada en el Debate del Estado de la Región por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por la que la Comunidad de Madrid facilitará a partir de 2027 que los niños mayores de 6 años y hasta los 12 con dependencia reconocida puedan continuar con los tratamientos que recibían en Atención Temprana (0 a 6 años), para dar respuesta a aquellos menores cuyas necesidades persisten una vez superada la edad límite establecida para este servicio.

Para ello, la Comunidad destinará 10 millones de euros anuales a una nueva ayuda directa para las familias, de la que se beneficiarán cerca de 2.500 niños. La cuantía podrá alcanzar los 4.000 euros al año para sufragar las sesiones.