La Comunidad supera las 150 muertes atribuibles al calor en el periodo estival, un tercio de ellas en la última semana

Archivo - Archivo El termómetro de una marquesina marca 42 grados en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid acumula más de 150 muertes atribuibles a las altas temperaturas durante la presente etapa estival, con un tercio del total de decesos registrados en la última semana, cuando la mayor parte del país ha estado en alerta por calor.

En total, se han contabilizado 152 decesos relacionados con el calor en el mes de junio y los nueve primeros días de julio, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad.

De estos fallecimientos atribuibles a las temperaturas, 93 muertes se registraron en junio, con la primera ola de calor del verano en los días finales del mes. Los días con mayor número de víctimas fueron los días 24 y 25, con 15 muertes atribuidas al calor, y día 26, con 13.

Esta cifra supone casi duplicar la registrada un año antes, cuando en el sexto mes del año se contabilizaron 48 muertes relacionadas con el calor. De hecho, durante este sexto mes del año, se contabilizaron 1.031 muertes atribuibles a las altas temperaturas en el conjunto del país, un 153% más respecto a las 407 del mismo mes del año pasado.

Los más de mil fallecidos suponen un récord para junio desde que este sistema empezó a funcionar en 2015. Las cifras más cercanas a esta se produjeron en los meses de junio de 2022 y 2017, con 828 y 1.000 defunciones, respectivamente. Además, se suma al récord ya registrado en mayo, cuando se atribuyeron al calor 122 muertes.

El mes de julio, además, ha arrancado en España con una segunda ola de calor que ha dejado temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en la mayoría del territorio nacional. En este séptimo mes del año, hasta el día 9 se han registrado hasta 60 muertes atribuibles al calor en la región, una cifra muy por debajo a los 82 que se registraban un año antes.

En este caso, esta última semana, con nivel naranja en la región por máximas superiores a los 40 grados centígrados en la mayoría del territorio regional, se han contabilizado hasta 54 víctimas mortales por posibles causas relacionadas con el calor, lo que supone un tercio de las registradas durante todo el periodo estival.

En detalle, el jueves 9 de julio fue el día con mayor número de muertes atribuidas al calor, con 23, por delante del miércoles día 8, con 19, y del martes día 8, con nueve, según los datos consultados por Europa Press.

El verano de 2025, entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre, finalizó con 591 muertes atribuibles al calor en la región un 84,1% más respecto al mismo periodo del año anterior (+270).

Los fallecidos se concentraron en los meses de junio (48), julio (129) y, principalmente, agosto (414). Este mes fue además el más letal a nivel nacional, al concentrar 2.184 muertes, por delante de julio, con 1.060 fallecidos, junio (407), septiembre (173) y la segunda quincena de mayo, cuando se contabilizaron ocho defunciones.

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad, está basado en un modelo de predicción que cruza tres fuentes de datos --el de defunciones diarias, las temperaturas de la Aemet y la población-- y calcula las defunciones atribuibles al exceso o defecto de temperatura, es decir, al calor o al frío.

En el caso del frío, en la región se estimó en 118 las muertes atribuibles a temperatura durante los meses de enero (114) y febrero (cuatro).