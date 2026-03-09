La Comunidad tacha de "disparate" el estatuto del becario del Gobierno por elaborarlo "sin escuchar a los implicados"

La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha cargado contra el estatuto del becario del Gobierno de España, un "disparate" que ha elaborado "sin escuchar a los implicados"

Así lo ha manifestado este lunes en la clausura de la XI Jornada de Educación de Madridiario, bajo el lema 'Bienestar, personalización e inclusión digital: la educación que marca Madrid', donde ha criticado al Gobierno central por "poner obstáculos" a la relación entre las universidad, centros de Formación Profesional y las empresas.

"Tampoco es normal un gobierno empeñado en poner obstáculos a la relación de las universidades y los centros de Formación Profesional con las empresas para que los alumnos realicen sus prácticas. De todas las producciones disparatadas que hemos tenido que escuchar en los últimos tiempos, la última ha sido el estatuto del becario", ha censurado.

Zarzalejo ha hecho referencia a las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el último Consejo de Ministros donde aseguró que "si una persona está haciendo prácticas no laborales no podría publicarse una pieza, ninguna imagen gráfica, ni voz ni pieza televisiva o en redes sociales".

"Según la vicepresidenta, ahora los becarios, gracias al gobierno de progreso, no verán nunca publicadas sus piezas en el medio, estará prohibido que se emita su voz si es una radio y se impedirá que se utilicen las fotos o las imágenes que el becario tome", ha lamentado.

La máxima responsable de la educación madrileña, quien ha recordado que lleva dos semanas y cinco días en el cargo, ha aseverado que si alguien hacía unas prácticas en cualquier medio, "lo mejor que le podía pasar era ver publicado su trabajo y que llegara a sus oyentes o a los lectores".

"Me parece un derecho extraño que tu trabajo no sirva para nada. No pueden elaborarse las leyes, las reformas y las medidas en un cónclave de partido, sin escuchar a los a los implicados, sin hablar, sin incorporar los distintos intereses de cada uno de los colectivos", ha insistido.

PONE DE EJEMPLO EL ACUERDO CON LOS RECTORES

Asimismo, la consejera ha defendido el acuerdo entre la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y los rectores de las seis universidades madrileñas porque "se ha caracterizado precisamente elaborar los cambios escuchando y por invertir en talento".

"También por crear incentivos y por buscar la colaboración de lo público y lo privado. Esa es la forma de trabajar que me gustaría llevar a toda las áreas de la Consejería y me encantaría por supuesto contar con la colaboración de todos ustedes", ha subrayado.

Por otra parte, ha defendido las medidas del Gobierno regional para mejorar la atención individualizada y el rendimiento escolar de los alumnos, como la generalización de la jornada partida o la limitación del uso individual de dispositivos digitales en Educación Infantil y Primaria en los centros sostenidos con fondos públicos.