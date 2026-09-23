La Comunidad tacha de "menosprecio para el pueblo de Venezuela" el "beso de complicidad" de Sánchez y Delcy Rodríguez

September 22, 2026, New York, Ny, UNITED STATES: Venezuelan interim president Delcy Rodriguez during the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York, United States, on Tuesday, September 22, 2026.,Image: 1137273953, License: Rights - William Volcov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha tachado de "menosprecio para el pueblo de Venezuela" el "beso de complicidad" de la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el inicio del 81º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Lo ha señalado el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Sánchez quiere convertir a España en la Venezuela de Maduro y la Venezuela Delcy Rodríguez (...) Un cariño, además, que viene de lejos: qué tiempos aquellos en los que Delcy Rodríguez frecuentaba el aeropuerto de Barajas cargada de maletas", ha planteado.

Como parte de su intervención se ha referido a los casos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Ha comenzado destacando que este martes "se conocía que las cloacas del Estado" habían "ordenado extorsionar a la juez Biedma que estaba juzgando al condenado hermano del presidente".

"Sánchez pretendía regalar un sueldo Nescafé para toda la vida a su hermano y ahora el Tribunal de Cuentas pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la devolución de esos 340.000 euros que cobró sin ir a trabajar", ha incidido.

También ha acusado al Gobierno y al presidente de "atacar al Tribunal Supremo" por "parar el pucherazo electoral" a través de la 'ley de nietos' y se ha referido a la mujer del presidente, Begoña Gómez, quien "se sentará en el banquillo de los acusados" frente a un jurado popular, que ha augurado que será tachado de "fascistas" por "el 'sanchismo'".

También ha aludido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "ideólogo del 'sanchismo'", la causa Plus Ultra y las joyas encontradas en su despacho, además de la citación judicial de sus hijas el 30 de noviembre en esta causa.

García Martín ha destacado, además, que el Tribunal Constitucional "tomado al asalto por el sanchismo" trata de "facilitar la vuelta del prófugo (Carles Puigdemont)", cuyos "votos necesita" Pedro Sánchez, a quien ha acusado de no haber dado "ni una sola explicación sobre la crisis de Ceuta".

"En resumen. Prácticas mafiosas, ataques al poder judicial, corrupción generalizada, intento de pucherazo, instituciones tomadas al asalto como el Tribunal Constitucional y Ceuta abandonada a su suerte. El Caballo de Troya que intenta reventar todo desde dentro se llama Pedro Sánchez, y no puede seguir ni un minuto más al frente del país", ha zanjado.