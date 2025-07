Comunidad, sobre el Tesla con conducción automática que circuló por Madrid: "Con este tipo de cosas no se puede jugar"

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha subrayado este lunes que el Tesla con conducción automática que recientemente circuló por Madrid no tenía los permisos correspondientes y, en este sentido, ha alertado del peligro que podría suponer.

En concreto, la empresa Tesla estaba realizando pruebas del sistema de conducción autónoma para sus vehículos sin conductor por las calles de Madrid, según se puede ver en un vídeo que compartió la entidad en la red social X. También han realizado ensayos en otras ciudades europeas, como Roma, Berlín y París.

Tras ello, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, alertó de que este vehículo no contaba con el permiso correspondiente, un permiso que tiene que emitir la Agencia General de Tráfico con un informe favorable del Ayuntamiento de Madrid. Por su lado, la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha dirigido a la compañía estadounidense para "pedir explicaciones" en relación al uso de este vehículo por vía pública.

"Que se hagan programas específicos o programas pilotos siempre que estén controlados y con la máxima seguridad, no tengo ningún tipo de inconveniente, pero en este caso si no estaba avisado y no tenía los permisos por parte del Ayuntamiento de Madrid, yo creo que con este tipo de cosas no se puede jugar", ha apuntado.

En este sentido, ha recalcado que queda "mucho por hacer" en cuanto a la regulación de este tipo de conducción automática y ha recordado que la Comunidad de Madrid lleva a cabo un proyecto piloto en Leganés con autobús urbano sin conductor que recorre el barrio de Leganés Norte, aunque "la legislación estatal establece que tiene que ir una persona por seguridad". "Desde luego lo que tenemos que hacer es seguir avanzando", ha zanjado.