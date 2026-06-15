La Comunidad tilda de "coherentes" cambios en abono transporte, ve polémica "artificial" y defiende que se cumple la ley

Archivo - Fotos de recurso de la estación de metro y cercanías de Sol y de la Puerta del Sol, en Madrid - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha calificado como "coherentes" los cambios que se han introducido en la expediente de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal), ha tildado de "totalmente artificial" la polémica que se ha generado y ha defendido que se cumple con la ley.

Así lo ha señalado este lunes durante un acto en Villaverde Alto, donde ha anunciado el inicio de formación de empleados, parte del proceso de la automatización de la Línea 6 de Metro, después de que el Gobierno regional haya limitado desde este lunes la expedición del abono transporte a personas que estén empadronadas en la región y en algunas poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

El consejero ha afirmado que la medida se basa en "dar cumplimiento" a la ley del Consorcio de Transportes. Su aplicación, ha defendido, se ha retrasado por diferentes adaptaciones tecnológicas del sistema informático y otra "serie de situaciones específicas que han surgido" como la pandemia.

Asimismo, ha defendido la medida del Gobierno regional, amparándose en que esto "es algo que se está haciendo en todos los ayuntamientos" para "hacer valer la residencia de los ciudadanos".

Con esto, el consejero ha destacado el 94% de la financiación del transporte público de la región proviene de dinero público, fruto del "esfuerzo que están haciendo los madrileños, en este caso pagando el transporte".

"Es tan fácil como eso. La ley exige que tienes que ser residente y para eso pedimos el empadronamiento", ha zanjado. De la misma manera, ha destacado que quien desee obtener la TTP, "tendrá que estar empadronado para poder tener este derecho o esos precios más económicos en el transporte".

CONVENIOS CON OTRAS CCAA Y EL CASO DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS

Más allá, el consejero ha afirmado que se "tendrá que ir viendo cada singularidad específica", refiriéndose a los estudiantes de otras comunidades autónomas o extranjeros que vienen a la capital. Así, Rodrigo ha dicho que "sin ningún tipo de problema" se valorará la firma de convenios tanto con distintas universidades extranjeras como con otras CCAA.

"Lo que no puede ser es que todo el precio del transporte público, la subvención que tiene el transporte público madrileño, solo sea sufragada en este caso por los madrileños a través del pago de esos impuestos y se beneficie todo el mundo", ha criticado.

Así, ha incidido en que la Comunidad está "abierta a todo tipo de posibilidades", refiriéndose a los convenios para que los residentes de otras autonomías puedan disfrutar de la TTP con precio reducido, como sucede ahora con Castilla-La Mancha o Castilla y León.

"Nosotros nos ofrecemos, nosotros abrimos la mano a que esas comunidades autónomas firmen un convenio con nosotros para que sus estudiantes tengan un precio subvencionado y que entre los dos gobiernos determinemos cómo hay que hacerlo", ha explicado.