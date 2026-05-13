La Comunidad tilda de "deleznables" declaraciones de Óscar López sobre el viaje de Ayuso: "Está alineado con populistas"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha tildado de "deleznables" las declaraciones del secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, sobre el viaje de Ayuso a México y ha asegurado que está "alineado con regimenes populistas".

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el secretario general del PSOE-M, Óscar López acusara a la presidenta de decir "locuras" contra el Gobierno de España y criticara los "recursos públicos tirados" para sus "vacaciones" en México.

"Es muy difícil valorar ese tipo de declaraciones que son absolutamente deleznables", ha señalado García Martín, quien ha insistido en que Ayuso en su viaje ha intentado mostrar "las fortalezas que tiene una región como Madrid" en un país que sigue sigue "estratégico".

Considera que parece que le "molesta" que la presidenta pueda hablar de Madrid y atraer inversiones porque la izquierda en la región está "más alineada con regímenes populistas, comunistas y autocráticos que con las democracias liberales".

"Los mensajes que trasladó de fortaleza de una región como Madrid y también reivindicando esos cinco siglos de historia compartida y ese legado que ha dejado España al mundo, no puede ofender absolutamente a nadie. Solo puede ofender a mentes o a mentalidades como la del secretario general del PSOE en Madrid que, como digo, parece que se sienten más cómodos con los populistas", ha lamentado.