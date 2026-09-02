La Comunidad tilda de "hooligan" al delegado y cree que solo actúa "al dictado de su amo" en concentración por Ceuta

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha tildado este miércoles de "hooligan" al delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, y ha asegurado que "no soporta" que los ciudadanos muestren su solidaridad con el pueblo de Ceuta que "tanto está sufriendo", además de actuar solo "al dictado de su amo" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"En Madrid no tenemos un delegado del Gobierno, tenemos un hooligan, tenemos un delegado del sanchismo y una vez más pues actúa a las órdenes de Pedro Sánchez", ha criticado el también portavoz del Gobierno regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Lo ha expresado así después de que ayer la Delegación del Gobierno en Madrid comunicara al Ayuntamiento de la capital que no puede tramitar como una concentración la comunicación remitida para celebrar un acto en apoyo a Ceuta como el previsto para este miércoles frente a la sede del Consistorio en la plaza de Cibeles pues la Administración no es titular del derecho de reunión.

Considera García Martín que "por supuesto" que el delegado contaba con una orden por parte del Gobierno sobre esta manifestación por Ceuta en Cibeles porque él "solo actúa al dictado de su amo" y Sánchez no quiere que los ciudadanos "se manifiesten" y no quiere que el pueblo de Madrid y de toda España "esté hoy con sus compatriotas".

"Pero eso lo tendrá que explicar el señor Sánchez. Yo le aseguro que este Gobierno y el pueblo de Madrid hoy va a estar con Ceuta, aunque el hooligan del delegado del gobierno intente poner palos en las ruedas a esas concentraciones", ha asegurado, a la vez que ha criticado que Francisco Martín solo quiera "generar discordia".