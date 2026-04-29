La Comunidad tilda de "preocupante" lo sucedido en la Embajada de Gambia con migrantes: "Es un auténtico caos"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras el Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha tildado este miércoles de "preocupante" lo sucedido en la Embajada de Gambia en Madrid con personas migrantes y ha insistido en su crítica contra un proceso de regularización que es "un auténtico caos".

Así se ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno despúres de que la Policía Nacional interviniera el martes por la mañana para evitar que varias personas migrantes que hacían cola frente a la Embajada de Gambia en Madrid asaltaran el edificio tras varias horas de espera para conseguir el certificado de vulnerabilidad, una de las vías para acceder al proceso de regularización de migrantes.

"Por supuesto que nos preocupa porque estamos dando una imagen de país que es un auténtico caos, un proceso de regularización que ya nació mal y que estamos viendo cómo está saturando los servicios de muchísimos ayuntamientos y viendo imágenes tan preocupantes como la de ayer", ha valorado el consejero.

Los hechos se produjeron sobre las 10.00 horas en la Embajada de Gambia. Una vez llegaron los agentes, los migrantes gambianos presentes en la zona se calmaron y la Policía no tuvo que intervenir más allá, saldándose los hechos sin detenidos y restableciéndose el orden rápidamente.