Comunidad y Tragsa se reúnen este viernes para abordar el conflicto laboral de las Brigadas Forestales

Varios bomberos forestales durante una rueda de prensa del comité de empresa del servicio de Bomberos Forestales de la Comunidad - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha confirmado este miércoles que mantendrá una reunión el próximo viernes día 22 con el presidente de Tragsa, dependiente del Gobierno central, para abordar el conflicto laboral que afecta a las Brigadas Forestales de la región.

Con esta reunión, solicitada a instancias de la Comunidad de Madrid, desde el Gobierno autonómico se persigue el objetivo de crear una mesa de negociación para abordar las reivindicaciones laborales de las Brigadas Forestales en el convenio colectivo.

Durante un acto en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas con motivo del 17 aniversario del accidente de Spanair, el consejero madrileño ha recalcado que, aunque la Comunidad de Madrid no puede "negociar esas mejoras" al no ser competente en la materia, ha solicitado esta reunión para escuchar y ver de qué manera puede ayudar a implementarlas.

Los efectivos de las Brigadas Forestales de la región iniciaron el pasado 15 de julio una huelga para denunciar sus condiciones laborales y la han interrumpido hasta el próximo 25 de agosto ante la "situación devastadora" que se está viviendo en el país por los incendios.

Desde la Comunidad de Madrid han reiterado en los últimos días que ven "justas" las reivindicaciones de las Brigadas Forestales aunque se ha remarcado "la imposibilidad legal de poder negociar sus condiciones salariales, tal y como lo ratifica un informe emitido por la Dirección General de Trabajo".

En concreto, la Dirección General del Trabajo madrileña determinó en un informe que, aunque Tragsa "no está legitimada para negociar" este convenio colectivo sectorial, sí puede negociar "su propio convenio de empresa". En cualquier caso, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) "no tiene legitimación para negociar el convenio colectivo de los trabajadores que no son empleados públicos suyos, sino personal laboral de empresas concesionarias", se determina en el informe consultado por Europa Press.

En este marco, desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior se remitió una solicitud de reunión con el presidente de Tragsa para este viernes con el objetivo de que la empresa estatal "convoque formalmente una mesa de negociación con todos los actores implicados para la próxima semana", en la que estarán presentes representantes de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112). La cita entre Novillo y el presidente de Tragsa está fijada a las 11.00 horas del viernes.

PIDE A HACIENDA EL MISMO ESFUERZO QUE CON LAS BRIF

Este miércoles se ha publicado en el Boletín oficial del Estado (BOE) el acuerdo de modificación del convenio colectivo de la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) sobre las brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF) estatales, que participarán también en brigidas preventivas durante el invierno.

La modificación del convenio colectivo entrará este jueves, 21 de agosto en vigor, aunque se aplicara con efectos retroctivos a efectos 1 de enero de 2025 la revalorización del complemento de operatividad, como han indicado desde Trabajo a Europa Press.

En este sentido, el consejero madrileño ha reclamado al Ministerio de Hacienda "el mismo esfuerzo" para las Brigadas Forestales (BBFF) de la región, que se rigen por el convenio de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de la Comunidad de Madrid. "Nos sorprende que se publican las mejoras de las BRIF por parte del Ministerio a bombo y platillo; por eso me gustaría que también hubiesen hecho ese esfuerzo el Ministerio de Hacienda y hubiesen puesto soluciones a nuestras brigadas que dependen de esa empresa pública", ha dicho.

Desde el comité de empresa han recalcado a Europa Press que esta actualización del convenio para las BRIF "no cambia nada" su situación. "Dependemos de la misma empresa pero no del mismo convenio. Además, solo son buenas palabras pero no ajustadas a la realidad, los compañeros que trabajan en BRIF no están ni mucho menos de acuerdo con las actualizaciones de dichas condiciones ya que son irrisorias e insultantes para los bomberos", han explicado.

En cualquier caso, Novillo ha resaltado que desde la Comunidad de Madrid se va a hacer "todo lo posible" para ayudarles en sus reivindicaciones, que son "justas". "Necesitamos que se dignifique a estos trabajadores que son fundamentales y forman parte de un dispositivo de más de 2.500 efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid", ha remarcado.

Al hilo, ha remarcado el encargo "nada menos" que de 25 millones de euros que le hace la Comunidad a la empresa pública Tragsa en este sentido para recalcar que los Ministerios competentes deben hacer un esfuerzo para mejorar también las condiciones laborales de estos trabajadores.