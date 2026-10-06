La Comunidad traslada a Madrid Río los conciertos de Hispanidad previstos en Sol por la acampada por la vivienda

Tiendas de camapaña durante la acampada por la Vivienda en la Puerta del Sol, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid trasladará a la explanada multiusos de Madrid Río los diez conciertos de Hispanidad 2026 inicialmente previstos en la Puerta del Sol ante la continuidad de la acampada por la vivienda.

El nuevo escenario acogerá las actuaciones del 9 al 11 de octubre y las exhibiciones de tres conservatorios de danza del lunes 12. En concreto, según ha detallado el Gobierno regional en un comunicado, Madrid Río albergará los conciertos de Lin Cortés, PATAX, Victorias, La Chica, Los Nikis de la Pradera, 091, Comandante Twin, Jenny and The Mexicats, Aymée Nuviola y Cimafunk.

El traslado se produce después de que el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, avanzara el pasado viernes que existía un "plan B" para llevar las actividades a otros espacios si continuaba la protesta.

La acampada ya había obligado a aplazar el montaje de la exposición '1776-We The Hispanics', prevista en la plaza dentro del festival. La protesta comenzó el 26 de septiembre, tras la manifestación por la vivienda convocada a raíz del desahucio de Maricarmen de su casa de Retiro, donde había vivido durante 70 años.

Así, la explanada multiusos de Madrid Río recibirá el viernes, 9 de octubre, a Lin Cortés y PATAX. El sábado 10 actuarán Victorias, La Chica, Los Nikis de la Pradera y la banda granadina 091.

El domingo 11 será el turno de Comandante Twin, Jenny and The Mexicats, Aymée Nuviola y Cimafunk. El lunes 12, Día de la Hispanidad, protagonizarán la jornada los conservatorios de danza Mariemma, Carmen Amaya y Fortea.

YATRA, MARTA SÁNCHEZ Y BAUTE EN PLAZA DE ESPAÑA

Por su parte, la Plaza de España acogerá el viernes 9 a La Santa Cecilia, a las 19 horas, y a Aterciopelados, a las 21 horas. El sábado actuarán Nat Simons, a las 13 horas, y Sebastián Yatra, a las 20.30 horas.

El domingo 11 subirán al escenario Marta Sánchez, a las 13 horas; Tipa Tipo, a las 19 horas, y Los Cumbia Stars, a las 21 horas. Carlos Baute cerrará la programación de este espacio el lunes 12 a las 20 horas, precedido por Galdri Pereira y el elenco del musical 'SIX'.

POP, JAZZ Y FLAMENCO EN LA PLAZA MAYOR

La Plaza Mayor albergará el viernes la gala 'Pioneros madrileños del pop', a las 18 horas, seguida por Xenia Rubinos. El sábado será el turno de Santi Comet, Ibérica Suite Jazz y el trompetista cubano Arturo Sandoval.

El domingo actuarán Tori Sparks y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM). El Corral de la Morería protagonizará además la Gala de Estrellas del Flamenco, con La Moneta, Diana Navarro, Mercedes Ruiz, Olga Pericet, José Maya y Jesús Carmona, entre otros artistas.

Por último, el Centro Cultural Pilar Miró acogerá el sábado 10 el concierto de Emilia y Pablo, que fusiona raíces latinoamericanas y sonoridades flamencas, y el lunes 12 ofrecerá 'American Jazz Standards', del Ariel Brínguez Quartet.