La Comunidad usará la IA para planificar infraestructuras y servicios en base a escenarios de crecimiento demográfico

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, en el foro AI Now Summit 2026 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid incorporará una herramienta basada en Inteligencia Artificial (IA) que permitirá recrear distintos escenarios de crecimiento demográfico en la región para planificar la inversión en infraestructuras y servicios.

Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, en su participación en el foro AI Now Summit 2026, celebrado en París y organizado por la empresa Mistral, que colabora con el Ejecutivo autonómico en este proyecto.

Durante su intervención, el consejero ha explicado que esta nueva infraestructura, que se pondrá en marcha bajo el paraguas del Centro de Excelencia en IA regional, estará equipada con los modelos de IA más avanzados de la compañía francesa.

A disposición de todas las consejerías, contará además con una arquitectura diseñada para garantizar la seguridad, la continuidad del servicio y la autonomía tecnológica de la Administración.

Durante su intervención, el consejero ha defendido una Inteligencia Artificial "dirigida al ciudadano, que sirva para resolver problemas tanto actuales como futuros y mejorar los servicios públicos esenciales, pero siempre bajo supervisión humana".

En este sentido, ha destacado que "la Comunidad de Madrid aplica protocolos de revisión en aquellos procesos en los que esta herramienta genera respuestas poco concluyentes, garantizando que las decisiones finales sigan estando en manos de los profesionales responsables".

Con este proyecto, desde el Ejecutivo autonómico se busca reforzar su compromiso con una innovación tecnológica "cercana a los madrileños" y consolidar su posición "como uno de los referentes europeos en la aplicación de la IA en la Administración regional".