La Comunidad ve "falta de transparencia" en la nueva inversión de dependencia: "Es un parche a corto plazo"

Archivo - (I-D) El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante el foro - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha censurado al Gobierno de España por su "falta de transparencia" en la nueva inversión de dependencia al considerar que será "un parche a corto plazo".

Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales después de participar en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Al arrancar la sesión, Dávila ha cargado contra "la censura" del Ejecutivo central y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, por "evitar" que las comunidades autónomas "hablaran con los periodista que cubrían la reunión".

"El ministro ha realizado declaraciones previas a la reunión para valorar la financiación del sistema de dependencia y no ha facilitado a los consejeros tener acceso a los medios antes del encuentro para que las comunidades autónomas expusieran su posición. Lo que ha ocurrido es muy grave, ya que llevamos años viniendo a la sede y nunca habíamos visto nada igual", han señalado las mismas fuentes.

Al hilo, han reiterado que el Gobierno de España "adeuda más de 20.000 millones" a las comunidades autónomas desde 2018 para financiar la dependencia, n el caso de la región 3.400 millones. "Sigue siendo un Gobierno que no es de fiar y que tiene abandonadas a las personas en situación de dependencia", han criticado.