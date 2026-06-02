La Comunidad ve "incomprensible" la huelga indefinida en enseñanza pública y cree que busca "desviar la atención"

Trabajadoras de escuelas infantiles en huelga desde el pasado 7 de abril, concentradas en Plaza de la Villa - EUROPA PRESS

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha tildado de "incomprensible" la huelga indefinida anunciada por CC.OO y UGT para el próximo curso en la enseñanza pública y cree que busca "desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo" en España.

"Resulta difícil comprender que organizaciones sindicales firmantes del acuerdo sectorial, actualmente vigente, anuncian ahora movilizaciones, reclamando la inmediata aplicación de medidas cuyo calendario de implantación fue acordado y suscrito por ellas mismas hace un año. Es una contradicción que merece cuando menos una reflexión", ha lanzado en su intervención en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press.

La máxima responsable de la educación madrileña ha subrayado que las circunstancias "no han cambiado y cuando su desarrollo se está produciendo conforme a lo que hemos pactado". "No encontramos explicación. Esto es un acuerdo sectorial que se firmó el año pasado. Estamos cumpliéndolo a rajatabla", ha insistido.

En este sentido, ha defendido que en el próximo curso ya se habrá bajado las ratios en toda la etapa de Educación Secundaria y ya "se verá" en 2º de Educación Primaria en unos plazos que ya están estipulados, pactados y firmados".

"¿Por qué no nos sentamos a negociar ya? No encontramos ningún incumplimiento. Tampoco nos han dejado claro esos incumplimientos que dicen. Entonces, lógicamente, yo creo que esto no se nos escapa a nadie que el mes de septiembre, el principio del inicio del curso, pues tiene otra finalidad: ruido en las calles con estas cosas y desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo en este país", ha recalcado.

LOS SINDICATOS "NO ESTÁN MOVIENDO NI UN DEDO"

Asimismo, ha cargado contra los sindicatos por "no estar moviendo ni un solo dedo" con lo que "está ocurriendo en España ahora mismo" ante la decadencia institucional y la corrupción institucional". "Si fuera un gobierno del Partido Popular, ¿qué estaría pasando?, ¿dónde estarían los sindicatos?", ha indicado.

Considera Zarzalejo que esta huelga indefinida "en realidad lo que está haciendo es amenazar el inicio del curso y perjudicar a todas las familias madrileñas", así como "replicar las movilizaciones que estamos viendo en Valencia".

"La mesa de negociación no ha parado de sentarse. Por eso decimos que es incomprensible. Este anuncio, además un anuncio a tres meses vista para el inicio del curso, ¿por qué no ya en el verano? Es una maniobra totalmente política que sabemos perfectamente dónde está", ha subrayado la consejera.