La Comunidad ve "insuficientes" las plazas de jueces y fiscales anunciadas por el Gobierno

Archivo - Entrada de los Juzgados de Plaza de Castilla, a 14 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) - La Comunidad de Madrid considera "insuficientes" las 74 plazas de jueces y 26 de fiscales en la región para el año 2027, anunciadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este viernes.

De hecho, ha solicitado que, como mínimo, se creen "las suficientes para alcanzar las 158 requeridas con urgencia" por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), sin perjuicio de las necesidades adicionales de 350 nuevas plazas de jueces planteadas en la planificación plurianual de los próximos cuatro o cinco años, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Esta medida debería ir acompañada de una programación de ofertas de empleo público que permita incorporar aproximadamente 800 funcionarios anuales en Madrid durante los próximos tres años, así como un estudio de las necesidades de los Cuerpos de Gestión, Tramitación, Auxilio y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) asociadas a cada nueva plaza.

El Ejecutivo autonómico ha argumentado que este número "no responde a las necesidades objetivas identificadas" por el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), difiere sustancialmente su entrada en funcionamiento y no garantiza ni la cobertura efectiva de las plazas ni la disponibilidad de los medios personales y materiales necesarios.

Además, ha denunciado que resulta "especialmente preocupante" que impulse una ampliación de la planta judicial "sin acreditar suficientemente los criterios empleados para su distribución territorial, sin garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales relativas a los jueces de adscripción territorial y sin valorar adecuadamente el impacto económico y organizativo que la medida tendrá sobre las comunidades autónomas con competencias transferidas".

Asimismo, ha solicitado que el proyecto incorpore "una evaluación individualizada de las necesidades de personal de apoyo, una memoria económica completa y mecanismos efectivos de cooperación y financiación que impidan trasladar a la Comunidad de Madrid nuevas obligaciones económicas sin la correspondiente dotación presupuestaria".