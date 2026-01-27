La Comunidad ve "muy cerca" el pleno empleo y destaca que su tasa de actividad es "la más alta de toda España"

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha asegurado que el pleno empleo en la región está "muy cerca" tras conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y ha destacado que su tasa de actividad es la "más alta de toda España".

En concreto, el paro en la Comunidad de Madrid bajó en 57.300 personas en 2025, un 17,4% menos que en el año anterior, y se crearon 78.800 puestos de trabajo, lo que supone un aumento de un 2,3%, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último trimestre del año, el número de parados bajó en 34.100 personas en la región y la tasa de paro se sitúa en 7,04%. Esta cifra de parados es la más baja en un cuarto trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Madrid (13 veces) mientras que ha bajado en 11 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2024.

"Los datos son especialmente buenos porque la tasa de paro de la Comunidad de Madrid alcanza el 7%, lo cual nos pone muy cerca de lo que es nuestro objetivo final, que es el pleno empleo. Además está casi tres puntos por debajo de la media nacional", ha subrayado la consejera en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Albert ha apuntado que "lo importante" es que todavía quedan 272.000 personas por encontrar un empleo y ha prometido que seguirán trabajando en ello, aunque ha insistido en que son "unos buenos datos" de desempleo, así como la afiliación.

"Tenemos una tasa de actividad que es la más alta de toda España. Esto demuestra que Madrid sigue siendo el refugio donde todas las personas vienen a encontrar un buen empleo y además un empleo estable porque el 88,6% son empleos indefinidos, lo cual nos satisface enormemente", ha reivindicado.

Asimismo, la consejera ha recalcado que la región tiene una tasa de paro "mucho más baja que la media nacional" y que es la que más empleos crea, tanto en términos intermestrales como en términos interanuales. "El número de parados no deja de disminuir, muy por encima de la media", ha añadido.