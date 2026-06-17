La Comunidad ve en Podemos la representación de la "política trasnochada" tras la candidatura de Ione Belarra

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ve en Podemos la representación de la "política trasnochada" cuyas políticas solo traen "más pobreza", tras el anuncio de la candidatura de cara a las elecciones autonómicas de 2027 de la secretaria general de la formación, Ione Belarra.

"En los líos de la izquierda no nos metemos. Creo que han demostrado, sobradamente, que los tres grupos de la izquierda, tanto los que tienen representación en la Asamblea como, en este caso, Podemos, que no la tiene, son más de lo mismo", ha señalado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, ha reivindicado que los madrileños han demostrado que "no quieren las políticas de la izquierda" que solo aportan "pobreza y corrupción", además de subrayar el apoyo que le dieron al PP.

En concreto, García Martín ha destacado que el PP ha hecho que la Comunidad de Madrid sea hoy "el motor económico y de creación de empleo" de España. "(Pedro) Sánchez se va a quedar sin ministros para poder mandar a tantas comunidades autónomas y, en este caso, a la Comunidad de Madrid", ha apuntado.