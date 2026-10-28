La Comunidad se vuelca en la respuesta con un puesto sanitario en el lugar y otro de atención en Atocha

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid se vuelca este miércoles en la respuesta al accidente ferroviario registrado a la altura de la estación de Urda (Toledo) con el despliegue de un puesto sanitario avanzado en el lugar del siniestro y otro de atención en la estación de Atocha y la activación de recursos sanitarios, de Emergencias o forenses.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha trasladado a la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 (ASEM112) de la Comunidad de Madrid, en Pozuelo de Alarcón, para coordinar todas las labores de ayuda y la movilización de recursos.

En concreto, el siniestro se ha producido a las 8.45 horas cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla ha chocado con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes de Iryo, según la información oficial hasta el momento.

"Toda nuestra atención, desvelo y trabajo están ahora mismo únicamente centrados en ayudar a paliar los efectos de este devastador accidente", ha asegurado la jefa del Ejecutivo autonómico tras la reunión en la sala de crisis de la ASEM112.

Tras conocerse la gravedad del accidente, la ASEM112 ha activado y dispuesto recursos de intervención, asistencia sanitaria, apoyo logístico y atención a víctimas y familiares, tanto para su posible intervención en la zona afectada como para la atención que se está prestando en Madrid.

Tras un accidente ferroviario de esta magnitud, el segundo más grave de la historia de España tras el de Angrois, el Gobierno regional ha marcado como prioridad la colaboración en la atención a los heridos y a los familiares.

Así, en el mismo lugar del accidente desde Summa 112 se ha activo un punto de asistencia sanitaria, donde han sido atendidas once personas y trasladadas otras dos, según los datos del Gobierno regional.

Igualmente, se han activado los hospitales públicos de La Paz, el 12 de Octubre y el Hospital de Getafe para atender a los heridos en el caso de traslados. Además, hay 922 camas del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) disponibles para cualquier contingencia.

De forma paralela, la Dirección General de Protección Civil se ha activado el servicio de Persona de Contacto con Familiares (PECO), que se encuentran en la estación de Atocha, donde se ha establecido un Centro de Atención a Familiares.

En este punto, además, desde Summa 112 también se ha establecido un equipo de asistencia a víctimas y familiares compuesto por dos psicólogos, un supervisor de guardia, un VIR, una Unidad de Atención Domiciliaria médica y una Unidad de Atención Domiciliaria de enfermería, con un total de 13 profesionales.

Este servicio sanitario de emergencias ha activado también medio centenar de profesionales sanitarios y medios materiales como un helicóptero medicalizado, dos UVI móvil, un Vehículo de Intervención Rápida (VIR), diez unidades de Soporte Vital Básico (SVB), un Vehículo de Apoyo Logístico y otro de Catástrofes, así como un jefe de guardia y dos unidades de coordinación.

En cuanto a servicios de emergencias para ayudar en las labores de rescate, se han movilizado diez efectivos del Equipo de Respuesta Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE). El dispositivo cuenta con ambulancias, camión logístico con remolque equipado con cuatro carpas de 5x5 metros, seis camillas, mesas y bancos, más de 40 camastros y material de iluminación, además de dos vehículos todoterreno y otro de avituallamiento.

Además, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha dispuesto tres bombas rurales pesadas y otros tres furgones de salvamento, junto con los correspondientes recursos de mando y coordinación.

En este caso, también se ha trabajado en la coordinación de una web de información que se pone a disposición a través de Madrid 112 con tres teléfonos a disposición de quienes estén tratando de localizar a un ser querido.

El Ejecutivo autonómico también ha movilizado recursos para colaborar en la identificación de los cadáveres. En concreto, ha activado cuatro forenses y cuatro psicólogos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF).

Estarán disponibles las 24 horas del día en diferentes turnos y desplazados en la oficina de víctimas del accidente instalada en el distrito de Arganzuela, en la capital. Su labor será la de recabar datos que puedan ser utilizados para la identificación de víctimas mortales, además de asistir a los familiares ofreciendo ayuda psicológica especializada.

Como consecuencia del accidente ha quedado interrumpida la circulación de trenes en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía. Desde el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid (CRTM) se ha puesto a disposición del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Junta de Comunidades de Castila-La Mancha la flota de autobuses interurbanos para atender cualquier necesidad derivada del grave accidente ferroviario.