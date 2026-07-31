La Comunidad ya cuenta con la licencia urbanística para convertir la actual Velintonia en una nueva 'Casa de la Poesía'

Archivo - El consejero Mariano de Paco ha accedido este lunes al interior de Velintonia - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ya cuenta con la licencia urbanística para poder iniciar los trabajos que convertirán la actual Velintonia, la antigua residencia del poeta y premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, en una nueva 'Casa de la Poesía' que servirá de homenaje a los hombres y mujeres de la Generación del 27.

Según ha podido comprobar Europa Press y han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico, el expediente cuenta con una resolución favorable desde este mismo viernes en el portal de consulta de expedientes urbanísticos (CONEX) del Ayuntamiento de Madrid.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ya había avanzado en un encuentro con periodistas que el Gobierno regional esperaba tener aprobada esta misma semana la licencia para rehabilitar Velintonia, con la previsión de que los trabajos comiencen tras la vuelta del verano, en el mes de septiembre.

De este modo, se prevé cumplir con la hoja de ruta marcada por el consejero para poner a disposición de los madrileños este nuevo espacio cultural en 2027, año de conmemoración del centenario de la Generación del 27 y del 50º aniversario de la concesión del Nobel a Vicente Aleixandre.

El que fue hogar de Aleixandre en la capital también fue refugio poético de personalidades como Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Miguel Hernández, entre otros.

Tal ha sido su relevancia en el desarrollo y difusión de la poesía contemporánea española que la Comunidad de Madrid declaró recientemente Velintonia como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial. Previamente, la casa ya estaba protegida como Bien de Interés Patrimonial (BIP).

LA FUTURA 'CASA DE LA POESÍA', PREVISTA PARA 2027

Así, la futura 'Casa de la Poesía', junto a otros espacios como la Casa de Lope de Vega o la Casa Natal de Cervantes, buscará recuperar el carácter literario y de encuentro que definió el hogar de Aleixandre y convertir el espacio en un centro de referencia para la creación poética contemporánea y el impulso de nuevos autores.

Para ello, contará con una programación orientada a apoyar a jóvenes poetas y difundir el legado de la Generación del 27 mediante actividades como charlas, congresos y exposiciones, además de fomentar la creación literaria en el Madrid del siglo XXI.

A falta de adjudicar los trabajos para devolver a Velintonia su esplendor, el consejero ya avanzó algunas de las líneas que dan pistas de lo que se podrá ver en este espacio, con la rehabilitación de las dos partes del inmueble; por un lado el número 3, que será la casa museo dedicada a la vida y obra del poeta; y por otro el número 5, donde se habilitará el archivo de Vicente Aleixandre, un auditorio, despachos y una sala expositiva.

Abrir de nuevo las puertas de Velintonia como la Casa de la Poesía es todo un "sueño", según trasladó el propio consejero a Europa Press. En concreto, imaginaba la Casa de la Poesía como un lugar en el que prime "el concepto de la puerta abierta", donde todo el que quiera podrá ir a leer un libro debajo del cedro olivanés donde se sentaba Vicente Aleixandre y descubrir la historia de la literatura desde el Siglo de Oro hasta la Generación del 27 y la Edad de Plata.

El homenaje de la Comunidad de Madrid a la Generación del 27 en la conmemoración de su centenario sumará más de 40 actividades de 10 disciplinas diferentes en colaboración con otras comunidades autónomas y en el que el profesor y escritor Andrés Amorós tendrá "una importancia muy representativa".

UN REFUGIO POÉTICO PARA LA GENERACIÓN DEL 27 EN MADRID

Vicente Aleixandre (Sevilla, 1898 - Madrid, 1984) se instaló en la vivienda unifamiliar situada en el número 3 de la calle que hoy lleva su nombre, en 1927, recién construida. En ella celebraba reuniones y tertulias donde se reunían poetas, escritores, artistas e intelectuales del siglo XX, convirtiéndola en un punto de encuentro que alcanzó su mayor notoriedad cuando recibió el premio Nobel de Literatura en 1977.

Tras abandonarla durante la Guerra Civil, Aleixandre regresó en 1940 y cambió la distribución, de manera que actualmente está dividida en dos viviendas con acceso independiente. Tras su muerte, Velintonia quedó deshabitada hasta su adquisición por parte del Ejecutivo autonómico.

Figura clave de la poesía del siglo XX, Aleixandre fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1933 por 'La destrucción o el amor' y nombrado académico de la Real Academia Española en 1949. En 1977 recibió el Nobel de Literatura.

El poeta entabló amistad con destacados miembros de la Generación del 27. El constante paso de estos autores por las estancias de Velintonia transformó la casa en escenario de encuentros, conversaciones y tertulias poéticas que marcaron una época en la Edad de Plata de la cultura española.