El concejal de Vicálvaro impulsa un libro con 28 recetas de mayores del distrito para preservar su memoria

Personas mayores de Vicálvaro aportan recetas para "poner en valor" la memoria gastronómica del municipio en un libro - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal presidente de Vicálvaro, Ángel Ramos, ha impulsado la publicación del libro 'Recetas de toda la vida', en el que 26 personas mayores del distrito han aportado 28 recetas tradicionales para preservar y poner en valor la memoria gastronómica de Vicálvaro, coincidiendo con el 75 aniversario de su incorporación a Madrid.

La iniciativa, desarrollada por Canal 33 TV y Radio Intercontinental Madrid y respaldada por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento, José Fernández, se enmarca en el homenaje que el Consistorio madrileño rinde a sus mayores.

El libro fue presentado este lunes en el Centro Municipal de Mayores Daroca, en un acto en el que participaron Ramos, Fernández y el director de Canal 33 TV y Radio Intercontinental Madrid, Enrique Riobóo. También asistió el concejal presidente del distrito de Latina, Alberto González, donde anteriormente se había desarrollado una iniciativa similar.

La idea de elaborar estos recetarios surgió de Enrique Riobóo y del equipo de Canal 33 TV y Radio Intercontinental, cuyos profesionales se han encargado de realizar las entrevistas a las personas mayores, recoger sus historias personales y recetas tradicionales, así como de elaborar y editar la publicación. El proyecto cuenta con el impulso del concejal presidente de Vicálvaro y el apoyo del delegado de Políticas Sociales, que también ha contribuido al libro escribiendo su prólogo.

Durante la presentación, Riobóo reivindicó el papel del periodismo que cuenta historias humanas y destacó la importancia de recuperar las experiencias personales de los mayores, sus recuerdos y las tradiciones que han transmitido de generación en generación. En este sentido, aseguró que "cada libro publicado es una pequeña victoria contra el olvido".

"Una sociedad que valora a sus mayores, y a su pasado, puede encarar con más confianza y seguridad su futuro. Y esa es la sociedad madrileña", destacó el director de Canal 33 y Radio Intercontinental, poniendo en valor la contribución de las personas mayores a la construcción de la identidad de Madrid y sus barrios.

28 RECETAS Y 26 HISTORIAS DE VIDA

La publicación reúne 28 recetas tradicionales aportadas por 26 personas mayores de Vicálvaro, vinculadas a sus historias familiares y recuerdos personales, convirtiendo cada plato en una pequeña parte de la memoria colectiva del distrito.

Entre las propuestas gastronómicas figuran los bombones de pulpo a mi manera, la tarta de manzana de María Pilar o las rosquillas de mi abuela Amelia, junto a otros platos tradicionales transmitidos de generación en generación. Más allá de los ingredientes y su elaboración, el libro recoge experiencias personales, tradiciones familiares y vivencias de quienes han mantenido estas recetas a lo largo del tiempo.

"Este libro no es un recetario más, es un tesoro que reúne 28 recetas y 26 historias de vida llenas de dignidad, generosidad y cariño", destacó Ángel Ramos durante la presentación, poniendo en valor la participación de los mayores en esta iniciativa que coincide con los 75 años de la anexión de Vicálvaro a Madrid.

Por su parte, José Fernández se dirigió a los participantes para destacar sus historias de "esfuerzo, de trabajo y compromiso". "Detrás de cada plato hay una vida entera, con recuerdos de familia, celebraciones, dificultades superadas y valores que transmitís de generación en generación", subrayó el delegado, en el marco del reconocimiento que el Ayuntamiento de Madrid viene realizando a las personas mayores.

UN PROYECTO QUE COMENZÓ EN LATINA Y LLEGARÁ A VILLANUEVA DEL PARDILLO

El libro de Vicálvaro da continuidad a una iniciativa desarrollada anteriormente en el distrito de Latina, donde el pasado 20 de febrero se presentó otro volumen de recetas tradicionales durante un acto celebrado en el Centro Municipal de Mayores Margarita Salas, con la participación de José Fernández, Alberto González y concejales presidentes de otros distritos.

Aquella publicación, también elaborada y editada por Canal 33 TV y Radio Intercontinental Madrid bajo la dirección de Enrique Riobóo, reunió 26 recetas tradicionales acompañadas de las historias personales de sus protagonistas.

El proyecto tendrá continuidad en Villanueva del Pardillo, municipio de la Comunidad de Madrid que se incorporará a esta iniciativa de recuperación de la memoria gastronómica y personal de sus mayores, según anunció Riobóo durante la presentación en Vicálvaro. El objetivo sigue siendo el mismo: convertir las recetas, recuerdos y experiencias de los mayores en publicaciones que contribuyan a preservar su memoria y transmitirla a las próximas generaciones.