Vox recurre en los tribunales "el fraude de Almeida" de la tasa de basuras de 2026

Archivo - La concejala de VOX, Arantxa Cabello (c), durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Aranxta Cabello, responsable de la portavocía de Hacienda, ha formalizado un recurso contencioso-administrativo ante la Justicia por "el fraude del alcalde, José Luis Martínez-Almeida" en relación a la tasa de basuras de 2026.

Cabello, que se definió en el último Pleno de Cibeles como la "portavoz legítima de Vox" ante la pugna abierta con Javier Ortega Smith --expulsado del partido y quien ha trasladado esta situación a la Justicia ordinaria planteando medidas cautelares--, ha explicado en un comunicado que vuelven a recurrir a los tribunales, como ya hicieron con la tasa de 2025, porque "sigue siendo ilegal".

"Volvemos a recurrir el fraude de Almeida con el que pretende sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló el anterior tasazo de residuos", ha señalado. El Gobierno municipal ha decidido recurrir en casación ante el Supremo.

Cabello ha indicado que recurren la tasa de 2026 porque "realmente sigue siendo un impuesto a la posesión de los inmuebles" de la mano de una ordenanza fiscal "mal diseñada y opaca", para apostillar que "si, como dice la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, no es posible calcular el coste de recoger y gestionar la basura, lo que tenía que haber hecho era llevarlo a los tribunales y no aplicarla, pero no aprobar otra tasa casi igual que la anterior, que además va a suponer un incremento generalizado de los recibos".

"El PP de Almeida tenía una oportunidad para no implantarla pero ha preferido aprobar una nueva, prácticamente igual que la anterior, para seguir recaudando a costa de los madrileños", ha lamentado la edil.

El escrito subraya que la tasa se sustenta en un informe técnico-económico con "graves deficiencias en su diseño ya que más del 80% se vincula a los valores catastrales de los inmuebles", unido a que los informes periciales "concluyen que el modelo no se aproxima al principio de quien contamina paga" y presenta "opacidad en la proyección de la recaudación total y en la incorporación del número de empadronados". Esto supondría "una subida casi generalizada de los recibos".

En su demanda judicial Vox argumenta que durante la tramitación de la ordenanza fiscal se produjo la "omisión de documentación esencial en el trámite de información pública", lo que vulnera el derecho de participación de los madrileños, el mismo defecto que "ya provocó la anulación de la anterior tasa al considerar los tribunales que vulneraba el derecho de participación".

"Vox no va a permitir este nuevo sablazo fiscal a los vecinos de Madrid. Seguiremos combatiendo esta estrategia del Consistorio de exprimir a los madrileños y de aprobar las mismas ordenanzas que ya han sido declaradas nulas por los tribunales", se ha comprometido.