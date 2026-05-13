La concejala de Chamartín asegura que "no hay ninguna demanda judicial" contra ella por acoso laboral "ni por nada"

Archivo - La concejala de Chamartín, Yolanda Estrada, interviene en el Acto Institucional del Ayuntamiento con motivo del Día de la Constitución, en los jardines de la Transición Española, a 5 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Este acto ha sido or - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala-presidenta de Chamartín, Yolanda Estrada, ha asegurado que "no hay ninguna demanda judicial" contra ella por acoso laboral "ni por nada" y ha aseverado sentirse víctima de una "inquisición política y mediática".

El Pleno de Chamberí ha abordado las comparecencias solicitadas por Más Madrid, PSOE y Vox sobre la situación laboral en la Junta, precedidas por una a petición de la propia Estrada sobre los recursos humanos en el distrito, después de que se publicara en prensa que se había presentado una denuncia por presunto acoso laboral dirigida contra la concejala-presidenta.

"Bazofia, farsa orquestada, podredumbre y corrupción moral y ética" son algunos de los epítetos que ha empleado Estrada sobre una "denuncia falsa", como ha asegurado que es la señalada en prensa y a la que han hecho mención los distintos portavoces de la oposición.

La 'popular' ha hecho entrega a la secretaria del distrito como fedataria pública de cuatro documentos, con fecha del pasado 12 de mayo, que certifican que no tiene "ninguna demanda judicial, ni en el ámbito social, ni penal, ni civil, como tampoco ninguna condena por delito alguno".

"Los documentos tienen fecha de hoy. Rece usted para que no haya denuncia, para que no haya demanda y para que no haya nada", ha replicado desde Vox Ignacio Bautista. La vocal vecina del PSOE Carolina Sánchez ha aclarado que "la realidad es que no está admitida a trámite todavía, pero lo estará". "¿Qué pasaría si esta denuncia aparece y acaba teniendo constancia de ella en las próximas fechas?". le ha preguntado el portavoz de Más Madrid en el distrito, David Penado.

La edil del PP se siente víctima de "un acoso de manual, acoso psicológico y social" y se ha referido en concreto al supuesto trato incorrecto a un enfermo oncológico, algo "falso y vil" buscando que se le etiquete de "monstruo" para destruir su "imagen pública y moral".

"Me asquea y entristece enormemente el uso de la salud y del cáncer para intentar acabar conmigo. Es tremendamente inhumano. Yo he padecido dos cánceres. Mi madre falleció a la edad de 47 años de un cáncer. Mi abuela a los 48 de un cáncer. Mi padre de un cáncer. Y yo con 44 años padecí un cáncer muy grave y luego con 45. Es una enfermedad que me ha marcado tremendamente. Soy paciente oncológica, como muchísimas personas que han superado esta enfermedad", ha desvelado, para cargar contra la "gentuza" detrás de la "cacería".

"VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LA JUNTA"

El portavoz del PP en el Pleno de Chamartín, Borja Izuzquiza, ha arropado a la concejala-presidenta asegurando que en la Junta se respira "una situación de total normalidad, en la que no se detecta ninguna situación que deba ser corregida", muy diferente de la visión que tiene la oposición al completo, que ha puesto el foco en los "diez ceses (en el distrito) sin explicación".

La concejala socialista Enma López ha puesto sobre la mesa la "tremenda violencia institucional que se vive día a día en esta Junta, Pleno tras Pleno, por cómo se refiere (la concejala-presidenta) a los grupos de la oposición, a los vecinos, a las asociaciones que han dejado de venir porque no pueden soportarlo por continuas faltas de respeto, de interrupciones, de acusaciones gravísimas".

La concejala de Más Madrid Mar Barberán ha puesto el foco en "los diez ceses" en tres años a los que se ha referido Estrada pero que "se han quedado descolgados, sin explicación", un número que le llama la atención a una persona que trabajó doce años de su vida en recursos humamos.

Tampoco ha querido pasar por alto que el clima laboral que se respira en la Junta "parece que no es el más óptimo ni el más saludable". "Lo practica usted aquí, nos hace encogernos a casi todos", ha condenado Barberán, que ha afirmado que la 'popular' les "chilla e insulta, algo que no se puede normalizar porque sería institucionalizar la violencia".

"ESPECTÁCULO"

Tras escuchar a los grupos de la oposición, Yolanda Estrada cree que esa supuesta denuncia por acoso laboral no es más que "espectáculo por parte de la izquierda con el aplauso de su clac", para asegurar que ella defiende "a todos los funcionarios".

Tras escuchar sus argumentos, el portavoz de Vox en el distrito, Ignacio Bautista, ha preguntado que, tras la denuncia en prensa, por qué la Junta no constituyó la Comisión de Riesgos Laborales porque "cuando se trata de la dignidad de los trabajadores hay que actuar de inmediato".

El vocal vecino ha afirmado que se trataría de "una grave negligencia de este Ayuntamiento y de este alcalde, José Luis Martínez-Almeida". A lo que ha sumado que "los ceses hay que justificarlos, aunque sean por libre designación", para asegurar que él ha sido testigo de "gritos y malas formas". Su compañera Alejandra Morán ha defendido que "Chamartín no puede aguantar más este ambiente de cortijo privado".

La portavoz socialista en la Junta, Carolina Sánchez, ha seguido esa línea afirmando que cuando "un trabajador que no tiene garantía de que su trabajo se haga con normalidad y sin miedo está claramente en riesgo de colapsar, algo que no se puede ni permitir ni tolerar". "Aquí hay luz, aquí hay vecinos, aquí hay taquígrafas, aquí hay un videoacta. ¿Qué no harán cuando no haya luz, cuando no haya vecinos, cuando no haya taquígrafas, cuando no haya videoactas?", ha preguntado.

"Todo el mundo merece la presunción de inocencia, incluida la concejala-presidenta, pero las actitudes que llevamos viviendo durante estos tres años dan principio de verosimilitud a estas acusaciones" de acoso laboral, ha declarado la vocal vecina. De confirmarse las acusaciones cree que Estrada debería "desaparecer de la vida pública de manera inmediata".

Desde Más Madrid David Penado ha centrado el debate en una cuestión de "higiene democrática" y ha insistido sobre "esos diez, once ceses que no se deben a motivos como jubilaciones".

Cree que el PP utiliza los plenos para "hacer oposición a Pedro Sánchez" y ha asegurado que el tono empleado en ellos por Estrada no es el más adecuado, "con acusaciones que nada tienen que ver con el distrito", como cuando se les espeta que son "cómplices del terrorismo". "¿Puede creer que esto es una conspiración? Puede creerlo, pero yo creo que no se está haciendo tampoco ningún bien usted misma", ha sostenido el portavoz de Más Madrid.

El portavoz del PP, Borja Izuzquiza, ha mostrado el "total apoyo" del grupo a la concejala-presidenta y a los funcionarios de la Junta, para tildar de "difamación" la acusación de acoso laboral. "No consta ninguna denuncia formal, ningún procedimiento, ningún expediente, ninguna actuación administrativa. Todo está basado en un algo presunto sobre algo también presunto", ha declarado asegurando que los mecanismos de protección a los trabajadores funcionan.

Para Yolanda Estrada, las acusaciones contra ella son pura "difamación" y "rayan en lo absurdo", para señalar que quien "sí ha sido demandado por acoso laboral en Londres ha sido Pedro Sánchez, por parte de quien ha sido la exsecretaria general de la Internacional Socialista, Benedicta Lasi".