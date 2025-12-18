La concejala de Tetuán destaca el cumplimiento del 85% del programa en el distrito y reivindica el periodismo local

La concejala presidenta del distrito madrileño de Tetuán, Paula Gómez-Angulo (PP) - CANAL 33

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala presidenta del distrito madrileño de Tetuán, Paula Gómez-Angulo, ha defendido este miércoles el balance de gestión de la Junta Municipal en los dos primeros años y medio de legislatura, periodo en el que, según ha afirmado, se ha cumplido ya el 85% del programa electoral con el que el PP concurrió a las elecciones este legislatura, y ha puesto en valor el papel "muy relevante" de la prensa local y de barrio en la defensa de los vecinos y en la conservación de la memoria del distrito.

En una entrevista en Canal 33 TV de Madrid recogida por Europa Press, Gómez-Angulo ha explicado que el balance de este tiempo al frente del distrito es "sobre todo de cumplimiento" y, de cara al tramo final del mandato, ha señalado que el objetivo es "seguir, seguir, seguir" y estudiar con detalle nuevas propuestas orientadas al futuro del distrito.

La concejala presidenta ha recordado que Tetuán cuenta con una población cercana a los 170.000 habitantes, lo que lo convierte en el distrito con mayor densidad de población por metro cuadrado de la ciudad. En este contexto, ha destacado la complejidad de la gestión municipal en un territorio con "poca superficie y mucha población", así como la diversidad de realidades que conviven entre los distintos barrios del distrito.

Gómez-Angulo ha indicado que uno de los aspectos que más le ha sorprendido desde el punto de vista de la gestión municipal es el compromiso del tejido asociativo del distrito. En este sentido, ha afirmado que Tetuán cuenta con un "compromiso social muy potente" por parte de asociaciones con un marcado carácter social y vecinal, y ha subrayado que "tienen mucho peso".

En ese sentido, la edil ha puesto especial énfasis en el papel del periodismo local y de barrio, al que ha calificado como "muy relevante y activista por los derechos de los vecinos". Entre esos periódicos se encuentra 'Tetuán 30 días', dirigida por la veterana periodista María José Plaza.

APERTURA DE INFRAESTRUCTURAS

Durante la entrevista, Gómez-Angulo ha repasado algunos de los principales proyectos y actuaciones desarrolladas en el distrito. Entre ellos, ha citado la puesta en funcionamiento de la escuela infantil María Moliner, que abrió a finales de enero con 83 plazas; la inauguración del centro deportivo municipal de Cuatro Caminos, que comenzó a operar el pasado mes de febrero; y la apertura de la piscina municipal de verano del Paseo de la Dirección, la primera construida en la zona tras más de tres décadas.

Asimismo, ha destacado el avance de proyectos urbanos de mayor envergadura que afectan al entorno del distrito, como el desarrollo de Parque Castellana, con el soterramiento de la Castellana y la creación de nuevos espacios verdes; y ha señalado que Tetuán se beneficia de estas actuaciones dentro de los objetivos municipales de "devolver espacio a los vecinos" y crear entornos más urbanizados y armonizados.

Gómez-Angulo también se ha referido a la transformación en marcha de la zona de Azca, recordando que hace un año se firmó un convenio que reunió a grandes empresas, pequeño comercio, asociaciones vecinales y al Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de impulsar un proyecto de renovación de un ámbito que, según ha señalado, había quedado "obsoleto" tras décadas sin una actualización integral.

VIVIENDA EN PASEO DE LA DIRECCIÓN

En materia de vivienda, la concejala ha señalado que una de las principales apuestas del distrito es la promoción de vivienda de alquiler asequible en el Paseo de la Dirección, donde se ha colocado la primera piedra para la construcción de 124 viviendas, dentro de un plan que contempla tres fases hasta alcanzar un total de 450 viviendas.

En el ámbito cultural, Gómez-Angulo ha destacado la apuesta por el Centro Cultural Eduardo Úrculo, donde se han mejorado las condiciones del auditorio Joaquín Rodrigo, el sonido, la iluminación y la sala de exposiciones, con el objetivo de reforzar la oferta cultural del distrito y hacerla más atractiva para los vecinos.

Finalmente, la concejala de la Junta del Distrito de Tetuán ha animado a los vecinos de Tetuán y al conjunto de los madrileños a participar en la programación navideña del distrito, que incluye actividades culturales, musicales y exposiciones, y ha subrayado que se trata de una programación diseñada con una apuesta por la calle, la música y el talento local.