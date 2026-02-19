Concesionaria de la planta de residuos de Las Lomas abonará 9 millones en 15 años para acometer actuaciones en Vallecas

Archivo - Planta de Las Lomas de Valdemingómez - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Madrid ha dado luz verde al contrato para el tratamiento de residuos domésticos de la planta de incineración de Las Lomas, en el parque tecnológico de Valdemingómez, cuya empresa concesionaria tendrá que abonar al Ayuntamiento un canon estimado en 9 millones de euros en quince años destinado a actuaciones en el distrito de Villa de Vallecas.

Además tendrá que presentar y asumir un plan de inversión de al menos 100 millones para la actualización de las instalaciones, ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, sobre un contrato autorizado por el Ejecutivo municipal con un presupuesto de 614 millones de euros para los próximos quince años, sin posibilidad de prórroga.

Carabante ha remarcado que este tratamiento de residuos domésticos en Las Lomas es "la alternativa más sostenible hasta alcanzar el objetivo europeo de vertido cero técnico", que pasa por un vertido máximo del 10% para el año 2035 del total de residuos municipales generados.

MADRID, EN EL 32%

"Hoy podemos decir que estamos en el 32%, todavía lejos de ese 10% establecido en el año 2035 y por eso tenemos que seguir tomando medidas en la gestión en la gestión de los residuos", ha cifrado el concejal.

"En España hay tan solo once plantas de incineración", ha cifrado Carabante, frente a países como Francia (131), Alemania (108) o Reino Unido (129). También ha subrayado que "la media en Europa se establece en el 26% frente al 10 que incinera la ciudad de Madrid". Ya con la vista en España, el delegado ha señalado que en el País Vasco se incineran el 37,3% de los residuos o el 13,7 en Cataluña.

A lo que ha sumado que en el cuatrienio 2015-2019, bajo el mandato de Manuela Carmena, "se incrementó un 16% la incineración" y que "2016 fue el año en el que más residuos se han incinerado en la planta de Las Lomas".

UNA INVERSIÓN DE 100 MILLONES

El delegado ha remarcado que con el nuevo contrato la empresa concesionaria actualizará maquinaria e instalaciones con una inversión de al menos 100 millones de euros con los que garantizar el adecuado funcionamiento de la instalación durante quince años en condiciones de seguridad y protección del medio ambiente.

Otra condición es que la explotación de esta planta deberá realizarse en condiciones óptimas con la misión esencial de minimizar el envío de residuos a vertedero, para lo que será necesario que la empresa maximice el porcentaje de recuperación de materiales reciclables con las mejoras que sean necesarias en las instalaciones de clasificación y recuperación de residuos y aproveche la capacidad de la incineración mediante la valorización energética de los residuos no recuperados en los procesos de clasificación.

Y todo ello cumpliendo los valores límite de emisión recogidos en la Autorización Ambiental Integrada de Las Lomas minimizando los impactos que la gestión de residuos pudiera producir en el entorno cercano.

Para la adjudicación del contrato se valorarán el plan de explotación, además del de renovación, mantenimiento y conservación de equipos e instalaciones, junto con el de gestión medioambiental, sin obviar tanto la oferta económica como el incremento de potencia energética de la planta con energía fotovoltaica.

VILLA DE VALLECAS

La empresa que explote la planta tendrá la obligación de abonar un canon anual del 5% de los ingresos obtenidos por la venta de energía eléctrica, con un mínimo anual de 500.000 euros y un máximo de un millón.

Esta aportación se realizará al Ayuntamiento para financiar actuaciones en el distrito Villa de Vallecas, en el que se ubica Las Lomas. El contrato recoge que la estimación de ingresos que el Ayuntamiento obtendrá a través de este canon asciende a 9 millones de euros a lo largo de todo el contrato.

Igualmente prevé como causa de cierre de las instalaciones de incineración y de rescisión del contrato el cumplimiento, sin necesidad de la incineradora, de los objetivos legales de vertido máximo, el 10% en el año 2035.

VERTEDERO

El equipo de Carabante ha subrayado que la valorización energética mediante combustión de residuos o incineración "es uno de los sistemas más comunes en los países desarrollados para el tratamiento y gestión de los residuos tanto domésticos y comerciales como de otro tipo".

La alternativa, hasta llegar al objetivo de vertido cero técnico, es el vertedero, "que supone una opción menos sostenible para cualquier ciudad y sus vecinos no solo por la ocupación del suelo sino también por la falta de aprovechamiento de los residuos enterrados en vertedero y por los olores que puede generar en su entorno".

La utilización de la valorización energética en España y, en concreto, en Madrid "se encuentra muy por debajo de los niveles de los países del entorno". En España, por comunidades autónomas, el porcentaje de residuos incinerados en Madrid (10,5%) es inferior al de cualquier otra región que emplee la incineración como tratamiento: Baleares (54,5%), Galicia (48,2), Cantabria (41%), País Vasco (37,3), Cataluña (13,7) o Melilla (84,1%), según la última Memoria de residuos publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con datos del 2023.

La media de incineración de residuos municipales en la Unión Europea, de 27 países, según los datos de Eurostat de 2023, es del 26% y una veintena de países europeos superan a España: Finlandia, Suecia y Dinamarca están por encima del 50 %; Alemania y Francia, por encima del 30% e Italia y Portugal, cerca del 20%, mientras que España se sitúa en el 11%.