Un concierto da el pistoletazo de salida a la campaña 'El amor no duele', que concienciará contra la violencia machista

Publicado 14/02/2018 19:42:40 CET

"El amor es siempre una relación sana entre iguales y de respeto", ha indicado Mayer

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha este miércoles la campaña 'El amor no duele', que pretende concienciar a los jóvenes sobre la violencia de género, con un concierto y con la difusión de material gráfico por redes sociales.

La plaza de Isabel II ha sido el enclave elegido para celebrar un concierto donde los cantantes Christian Villanueva y Cris Moné así como la poetisa Alejandra Martínez de Miguel han actuado con el objetivo de transmitir a los adolescentes que el amor "no es controlar a tu pareja a través del móvil, las redes sociales o controlarle la ropa".

Además, durante la campaña también se difundirá material por redes sociales con lemas como 'El amor no te controla', 'El amor confía, comprende y respeta', 'El amor no te ficha el Whatsapp', 'El amor no te controla la ropa, ni los amigos' y 'El amor te quiere libre y te respeta'.

Al concierto ha asistido la delegada del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, quien ha explicado que, coincidiendo con el día de San Valentín, el Consistorio ha querido "reflexionar sobre el concepto del amor y hacerlo entre los adolescentes".

"El amor es siempre una relación sana entre iguales y de respeto, donde los sentimientos como el control o los celos son indicadores de que algo no está funcionando bien", ha señalado Mayer.

Asimismo, la delegada de Políticas de Género y Diversidad ha mostrado su "preocupación" por los datos de algunas encuestas que recogen que "uno de cada cuatro jóvenes en España piensa que la violencia de género es algo habitual". "Este dato es intolerable, no podemos permitir que la violencia se entienda como algo natural", ha afirmado.

Por último, Mayer ha indicado que es "muy importante" visibilizar estas "nuevas formas de machismo y de control, ya que los jóvenes tienen unas maneras de comunicarse distintas con los móviles y las redes sociales".