Concierto sorpresa de Hey Kid y Paula Mattheus en el centro de Madrid como antesala del festival Jardín de las Delicias

Hey Kid actúa por sorpresa en el centro de Madrid como antesala del festival Jardín de las Delicias - ENDESA

Un autobús eléctrico y gratuito de EMT trasladará a los asistentes entre el intercambiador de Moncloa y el recinto del festival

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hey Kid y Paula Mattheus, dos de los artistas que darán vida al festival Jardín de las Delicias, han sorprendido a los madrileños que paseaban por el centro de la capital interpretado en directo seis canciones en la confluencia entre las calles Gran Vía y Montera.

Ha sido un mini concierto sorpresa de unos 30 minutos que tiene lugar como antesala de las 29 actuaciones que tendrán lugar este viernes y sábado en el recinto Cantarranas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el marco del Jardín de las Delicias.

Con esta acción, Endesa y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) han presentado el acuerdo que va a facilitar la movilidad de los asistentes con un servicio especial de autobús eléctrico y gratuito, con viajes constantes de ida y vuelta entre el intercambiador de Moncloa y el recinto del festival.

Hey Kid ha llegado sobre las 11.30 horas en uno de los autobuses entonando los acordes de 'Lugares donde irás', en la que, según él mismo ha reconocido, ha sido su primera actuación en plena calle. "No me esperaba que se llenara tanto la Gran Vía. Al principio estaba algo nervioso, pero ha valido la pena", ha trasladado.

Instantes después se ha unido Paula Mattheus interpretando 'YYYY' ante la sorpresa de los viandantes. "Esto solo ha sido una pequeña degustación de lo que viviremos el fin de semana. Tanto Hey Kid como yo daremos seguro unos conciertazos", ha animado.

La sexta edición del festival Jardín de las Delicias se presenta con todas las entradas agotadas, lo que significa rebasar los 50.000 asistentes. Para facilitar la movilidad, un servicio especial eléctrico y gratuito conectará el intercambiador de Moncloa y el recinto del festival, con una frecuencia de paso de unos 10-12 minutos.

El horario del servicio especial es de 14.00 a 21.30 horas y de 0.44 a 03.44 horas desde la parada de Moncloa, mientas que desde Cantarranas, para el regreso de los asistentes, el horario de los autobuses está programado de 14.10 a 21.16 horas y de 0.30 a 04.00 horas.

Por el escenario Endesa del festival pasarán, además de los ya mencionados Hey Kid y Paula Mattheus, figuras como Melendi, Dani Fernández, Mikel Izal, Álvaro de Luna, Pignoise, Siloé, Nena Daconte, Íñigo Quintero, Hermanos Martínez, Depol o Tu Otra Bonita.

Además contará con la actuación de La Última Copa, ganadores entre un total de 441 propuestas artísticas de la primera edición del concurso de talento emergente Endesa Play. El dúo madrileño se alzó con el triunfo el pasado junio y su concierto será el primero del sábado en el escenario bosque.

UN "ÉXITO" DE CONVENIO

Además de los artistas, el evento ha contado con la presencia del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante; el director general de EMT, Alfonso Sánchez; el responsable de patrocinios de Endesa, Ignacio Asensi, y del representante del festival Jardín de las Delicias, Gonzalo Marrón.

"Este convenio con EMT es un éxito que empezó al mismo tiempo que nuestro patrocinio a El Jardín en 2022. El compromiso de Endesa con la música pasa por apoyar a los festivales con iniciativas como estas, que demuestran que la sostenibilidad además de cuidar del planeta y reducir emisiones, también es útil, en este caso para los miles de asistentes al festival. Es nuestra forma de llegar a toda la sociedad y al público más joven, creando momentos como este concierto sorpresa que abren el festival a la ciudad", ha destacado Ignacio Asensi.

Por su parte, Carabante ha resaltado que "esta acción pone en valor el festival y también la mejor manera de acudir al mismo, que es hacerlo en un autobús eléctrico y gratuito" de EMT financiado por Endesa. "Con esta acción de movilidad sostenible todo el público, y en particular el más joven, podrá llegar en las mejores condiciones de comodidad, calidad y seguridad. Agradecemos a Endesa su colaboración permanente con el Ayuntamiento de Madrid", ha apuntado.

Finalmente, Gonzalo Marrón, representante del Jardín de las Delicias, ha agradecido el apoyo tanto de Endesa como de EMT para lograr "este sueño". "Empezamos hace seis años siendo un evento pequeño y ahora estar en la Gran Vía es algo increíble. De la mano de Endesa queremos seguir trabajando, seguir sumando y crear un festival espectacular que sume lo mejor del panorama musical en español y la sostenibilidad", ha subrayado.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Sobre este punto, el festival implementará varias medidas. Gracias a la energética habrá 50 plazas gratuitas para los primeros 50 coches eléctricos que lleguen al parking de la Ciudad Universitaria. Se estima que un 80% de las emisiones de un festival están provocadas por los desplazamientos.

Otra medida clave en la reducción de emisiones será el suministro de energía eléctrica y cien por cien renovable para las tareas de montaje y desmontaje del festival a través de baterías. En el ámbito de la economía circular, el cien por cien de los materiales de los dos escenarios del festival son reciclados o reutilizados de la edición de 2024.

Además se promoverá la reutilización de vasos, ofreciendo una consumición gratuita por cada 20 entregados en la Barra Sostenible, ha indicado Endesa en un comunicado.