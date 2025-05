Conciertos, deporte y fuegos artificiales: las Fiestas de San Isidro comienzan este miércoles en Alcobendas

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de San Isidro 2025 de Alcobendas comienzan este miércoles por la tarde con el encendido de la iluminación del Recinto Ferial del Parque de Andalucía que tendrá lugar a las 21.15 horas y que estará amenizada, desde las 20.30 horas, con una sesión de música y espectáculo de DJ Pulpo. Además, habrá conciertos, deporte y fuegos artificiales a lo largo de la semana.

La alcaldesa en funciones, Marta Martín, y la concejal de Cultura, María José Ortiz, pedirán un año más la ayuda de algunos de los niños presentes para iluminar la portada del recinto y dar comienzo así a cinco días de fiesta popular dedicada a la familia y con un programa de actividades para todas las edades, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

De este modo, habrá 14 conciertos gratuitos, con grupos como Los Secretos, Fangoria, Malmö 40, Encanto de Loco (tributo a El Canto del Loco), Walls o la Orquesta Vulkano. También habrá verbenas, bailes, teatro y deporte.

Una de las actividades que ha destacado el Ayuntamiento será la del domingo 18 de mayo, cuando se celebrará el Día de la Familia para que estas compartan una jornada con espectáculos, pintacaras, globoflexia, exposición de motos y, como novedad, precios especiales en las atracciones y una Gran paella popular para más de 1.000 personas.

Los fuegos artificiales se han pospuesto hasta las 24.00 horas del sábado 17 de mayo (madrugada del sábado al domingo) ante la previsión de las inclemencias meteorológicas de la Aemet, y será entonces cuando el cielo de Alcobendas se ilumine.

FIESTAS SEGURAS Y LIMPIAS

Los vecinos y visitantes podrán disfrutar de unas fiestas seguras gracias al operativo de seguridad y emergencias que incluye más de 150 agentes de Policía Local, además de agentes de Policía Nacional y miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Además, por primera vez habrá un dron con calculador de concentración de personas para prevenir escenarios que superen el aforo permitido y, en la zona de las atracciones infantiles, un puesto de Policía Local, además de un hospital de campaña, ambulancias del SEMURA operativas 24 horas, Oficinal Móvil de Atención al Ciudadano de la Policía Local, videovigilancia 24 horas y la ayuda de la unidad canina. En el Puesto de Asistencia de Protección Civil se entregarán pulseras identificativas para los menores.

La limpieza también será reforzada durante los días de fiestas con más medios y personal dentro de un dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos que utilizará más de 150 contenedores de varios tamaños para fomentar la separación de residuos y el reciclaje de envases, papel y cartón y vidrio, y cada mañana, se realizará un barrido al recinto y un baldeo mecánico.

MÁS CASETAS Y MÁS ASOCIACIONES

El Ayuntamiento ha ampliado a 31 el número de casetas de casas regionales, clubes deportivos, asociaciones, colectivos y partidos políticos del municipio.

También se podrá visitar la caseta de Imagina Kids, el espacio de ocio para los más pequeños con talleres de decoración de macetas, estampación de hojas, abanicos y portafotos; cuentacuentos, juegos, yincanas, batalla de baile y chotis. Todas las actividades son gratuitas, previa inscripción, desde una hora antes en la propia caseta. Y los más jóvenes tendrán su propia carpa más próxima al escenario principal, con el Consejo de la Juventud y el Punto Violeta contra las agresiones sexuales.

FIESTAS PARA TODOS

El Ayuntamiento ha decidido que habrá dos días sin ruido para que las personas con hipersensibilidad a los estímulos también puedan disfrutar de las atracciones, una caseta con productos sin gluten para personas con intolerancias y una caseta de lactancia para facilitar la alimentación de los más pequeños.

El Ayuntamiento y la Fundación For The Best World han firmado un convenio que permite que las casetas tengan vasos reutilizables que se pueden adquirir pagando una fianza simbólica, y se impulsará una campaña para concienciar sobre un consumo responsable del alcohol.

El Bus drogas y tú, servicio itinerante de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, se instalará el viernes 16 de mayo, de 17 a 22 horas, en el recinto ferial. Ese mismo día, de 16 a 18 horas, no se venderá alcohol en ninguna caseta del recinto ferial y el sábado 17 de mayo, de 21 a 24 horas, se realizará la campaña 'Sales Hoy' para sensibilizar del consumo de alcohol en jóvenes y adolescentes.