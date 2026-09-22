Condenada a 4 años de cárcel por estafar 411.920 euros tras pedir ayuda para su marido en televisión

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MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cuatro años de cárcel a Dolores L. M. por un delito de estafa continuada al haber urdido una historia falsa para obtener dinero de personas que habían respondido a su petición de ayuda económica para su marido tras aparecer en un programa de TVE.

El marido de la acusada sufrió un accidente de moto en 2003 que le dejó secuelas graves. Aprovechando esa situación, la mujer apareció en el programa de televisión de Toñi Moreno y pidió ayuda para comprar un andador para su marido, creando a continuación varias historias falsas para seguir obteniendo dinero. La mujer y su hija fueron detenidas en julio de 2019 tras interponer una de las víctimas una denuncia en Madrid por una posible estafa.

La sentencia se ha hecho pública este martes tras el juicio al haber alcanzado la defensa de la procesada y la fiscal un acuerdo de conformidad para la reducción de la pena de seis años que se solicitaba de forma inicial.

Tras reconocer la mujer que estafó a los espectadores, el presidente de la Sección 17 ha leído la sentencia por la que se le condena a cuatro años de prisión y a multa de doce meses a razón de una cuota diaria de cuatro euros.

Además, deberá indemnizar a las víctimas con las cantidades estafadas. La defensa ha solicitado la suspensión de la pena de prisión de su cliente.

Antes de entrar en la sala, varias de las afectadas han increpado a la procesada al grito de "la escapista" y "te habrás quedado a gusto". Las víctimas finalmente no han comparecido con motivo del acuerdo con la Fiscalía. También estaba citado el inspector de la Policía Nacional que llevó la investigación policial.

HECHOS PROBADOS

Según los hechos, la mujer habría conseguido un total de 411.920 euros entre marzo de 2015 y marzo de 2019, por lo que le imputa un delito continuado de estafa.

Los hechos se remontan al 19 de febrero de 2014, cuando la acusada acudió al programa de TVE Entre todos para solicitar ayuda económica para su marido, quien había sufrido un accidente de tráfico y necesitaba un aparato que la familia no podía costear.

Según el escrito de acusación, el accidente era real y, tras su aparición en televisión, recibió aportaciones de distintos espectadores, algunas de hasta 1.000 euros, que eran ingresadas en una cuenta corriente de la que eran titulares tanto ella como su marido.

La Fiscalía sostiene que, al comprobar la "receptividad" de dos de los donantes, la acusada decidió continuar solicitándoles dinero y contactó posteriormente con otras tres personas a través de un teléfono móvil. Para ello, habría "urdiendo diferentes historias que resultaron ser falsas" con el objetivo de mantener un flujo constante de cantidades de dinero.

El escrito de acusación señala además que la mujer habría explotado de forma "inmisericorde" el fuerte sentimiento religioso de una de las personas afectadas, a la que llegó a obtener 351.320 euros. A las otras tres víctimas les habría conseguido otros 60.600 euros, hasta alcanzar los 411.920 euros supuestamente defraudados.

Los hechos se habrían prolongado desde marzo de 2015 hasta el 12 de marzo de 2019, según el Ministerio Público.