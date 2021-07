Condenado a 22 años de cárcel por matar a su pareja al pensar que le era infiel: "Antes de perdonarte, te quito la vida"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a veintidós años y seis meses de cárcel a un acusado por matar en julio de 2018 a su pareja, a quien asfixió tras ver en su móvil "la foto de un tío" y perder la cabeza.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se pena a N. B. V., de nacionalidad cubana, como autor de un delito de asesinato, maltrato habitual y quebrantamiento de medida cautelar, concurriendo en el primer delito, la agravante de parentesco.

El acusado había sido condenado ya en dos ocasiones, una de ellas por maltrato a la misma mujer y otra por quebrantamiento de la orden de alejamiento. Pese a las condenas, la pareja seguía conviviendo bajo el mismo techo en el momento de los hechos.

Tras el asesinato, del que aseguró en el juicio que no se acordaba, dejó una nota con los motivos de su decisión. "Antes de perdonarte, te quito la vida", escribió.

En su declaración, relató diversos episodios de celos de la víctima hacía él, indicando que en varios momentos quiso cortar la relación porque no había venido a España para eso.

Al parecer, la mujer le habría pedido en varias ocasiones que abandonara su casa, pero él no tenía a dónde ir. El día de los hechos, la víctima llegó a la vivienda de trabajar y se encontró al acusado dormido, recriminándole que se fuera y que iba a llamar a la Policía.

"Vi que le llegó al móvil una foto y le pedí que me lo enseñara. Cuando veo eso, la reproché que no era justo. Que había estado jugando conmigo. Se me cayó el techo encima y me puse muy nervioso. Empecé a dar golpes. Perdí la noción del tiempo. Había un mensaje y una foto de un tío. Las conversaciones no eran de amigos", ha señalado.

Al parecer, cogió un cable eléctrico de sus herramientas y la asfixió, un extremo del que manifestó no acordarse. "Supongo que cogí el cable entre mis herramientas", dijo. Tras el crimen se fue a un bar a beber ron y llamó a un amigo.