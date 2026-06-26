Condenado a 23 años de cárcel por matar a su pareja de 45 puñaladas en Villaverde en 2023

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 23 años de prisión a un acusado de asesinar a su pareja en septiembre de 2023 en el distrito madrileño de Villaverde tras considerar probado que la mató de 45 puñaladas en un crimen cometido con alevosía, ensañamiento y la agravante de discriminación por razón de género.

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el tribunal condena al acusado a seis meses de prisión por un delito de maltrato habitual y a 22 años y seis meses por un delito de asesinato.

Además se le impone la prohibición de aproximarse y comunicarse con los hijos y la madre de la víctima durante 23 años y seis meses, así como diez años de libertad vigilada una vez cumpla la pena de prisión.

El fallo recoge que la madrugada del 24 de septiembre de 2023, tras una discusión en el domicilio del acusado, éste atacó a la víctima con un cuchillo de cocina de más de 32 centímetros de longitud y le asestó hasta 45 puñaladas en el rostro, cuello y tórax.

Aunque la mujer logró salir de la vivienda para pedir ayuda a los vecinos, falleció poco después a consecuencia de un shock hipovolémico provocado por las lesiones vasculares cervicales. El condenado abandonó el lugar tras lavarse y cambiarse de ropa, sin auxiliar a la víctima.

La resolución considera acreditado que el crimen fue el desenlace de una situación de maltrato continuado durante la relación sentimental iniciada en 2020.

El jurado tuvo en cuenta, entre otras pruebas, conversaciones de WhatsApp, audios con amenazas de muerte, declaraciones de la hija y de la madre de la víctima y una condena previa del acusado por agredirla en 2022.

DOMINACIÓN SOBRE LA VÍCTIMA

Asimismo, el tribunal concluye que el acusado actuó movido por una posición de control y dominación sobre la víctima, lo que justifica la aplicación de la agravante de género, mientras que rechaza las atenuantes de confesión, arrebato y consumo de alcohol y drogas solicitadas por la defensa.

En concepto de responsabilidad civil, la sentencia fija indemnizaciones de 241.000 euros para cada uno de los dos hijos menores, 111.500 euros para la hija mayor y 86.000 euros para la madre de la víctima, cantidades a las que deberán añadirse los intereses legales.