Condenado a seis años de prisión por una brutal agresión a su pareja en un hotel de Madrid

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un hombre de 32 años por un delito de asesinato en grado de tentativa cometido el 2 de septiembre de 2023 contra su entonces pareja, a quien apuñaló, seccionó la vena yugular y propinó una brutal paliza en un hotel del centro de la capital.

Así consta en la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se pena al agresor a seis años de prisión, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, internamiento médico durante la pena de prisión, y libertad vigilada por cinco años al término de su estancia en prisión.

También se le imponen medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante siete años y un día, y se ordena el comiso y destrucción del arma utilizada.

Los hechos probados describen cómo la víctima y el acusado se encontraban en el Hotel Santo Domingo de la capital, tras una cena, cuando el acusado atacó de manera sorpresiva a su pareja con un cuchillo de cocina tipo chef.

La agresión, que incluyó múltiples cortes en cara, cuello, brazos y torso, obligó a la víctima a buscar ayuda completamente desnuda tras sufrir graves heridas, incluyendo un neumotórax y la sección de la vena yugular externa derecha, que habrían resultado letales de no recibir atención médica inmediata.

La Audiencia destaca que el acusado padece un trastorno psicótico y consumo de sustancias, lo que afectaba sus facultades cognitivas y volitivas, aunque no las anulaba.

La víctima permaneció hospitalizada durante 50 días, de los cuales 43 fueron de perjuicio moderado, 4 de perjuicio grave y 3 de perjuicio muy grave, y mantiene secuelas físicas y estéticas importantes.

Además de la pena de prisión, deberá indemnizar a su expareja con un total de 112.220 euros: 44.220 por lesiones, 48.000 por secuelas y 20.000 por daño moral.